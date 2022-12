Ιρανός ποδοσφαιριστής καταδικάστηκε σε θάνατο επειδή συμμετείχε σε διαμαρτυρία

Ένας Ιρανός ποδοσφαιριστής θα απαγχονιστεί επειδή διαμαρτυρήθηκε για της δολοφονίας της Μάχσα Αμινί.

Ο 26χρονος Αμίρ Νασρ Αζαντανί συνελήφθη τον Νοέμβριο με τις κατηγορίες ότι έχει εμπλοκή με τις δολοφονίες ενός συνταγματάρχη της αστυνομίας και δύο εθελοντών μελών της πολιτοφυλακής, σύμφωνα με το Iran Wire.

Ο ποδοσφαιριστής έχει επίσης κατηγορηθεί ότι «διεξάγει πόλεμο κατά του Θεού».

Η Αμινί πέθανε ξαφνικά στα μέσα Σεπτεμβρίου ενώ βρισκόταν υπό κράτηση μετά τη σύλληψή της επειδή φέρεται να φορούσε ακατάλληλα τη χιτζάμπ. Μάρτυρες δήλωσαν ότι η Αμινί ξυλοκοπήθηκε από την Περιπολία Καθοδήγησης, αλλά η ιρανική κυβέρνηση δήλωσε ότι υπέστη καρδιακή προσβολή.

Η Διεθνής Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών (FIFPRO) δήλωσε ότι είναι «σοκαρισμένη και αηδιασμένη» από την τιμωρία.

«Η FIFPRO είναι σοκαρισμένη και αηδιασμένη από τις αναφορές ότι ο επαγγελματίας ποδοσφαιριστής Αμίρ Νασρ Αζαντανί αντιμετωπίζει την εκτέλεση στο Ιράν επειδή έκανε εκστρατεία για τα δικαιώματα των γυναικών και την ελευθερία στη χώρα του», έγραψε η ένωση στο Twitter τη Δευτέρα.

FIFPRO is shocked and sickened by reports that professional footballer Amir Nasr-Azadani faces execution in Iran after campaigning for women’s rights and basic freedom in his country.

We stand in solidarity with Amir and call for the immediate removal of his punishment. pic.twitter.com/vPuylCS2ph

— FIFPRO (@FIFPRO) December 12, 2022