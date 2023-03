Ιράν: Έφηβες φυλακίστηκαν επειδή χόρεψαν χωρίς hijab για να γιορτάσουν την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

έντε έφηβες φέρεται να συνελήφθησαν από την ιρανική αστυνομία αφού χόρεψαν ένα viral τραγούδι TikTok με ακάλυπτα τα κεφάλια τους μπροστά σε ένα τετράγωνο κτίριο πριν από λίγες ήμερες, σύμφωνα με Μέσα Ενημέρωσης της χώρας. Τα κορίτσια μοιράστηκαν ένα βίντεο στο οποίο τις βλέπουμε να χορεύουν υπό τη μουσική του “Calm Down” από τον Rema και τη Selena Gomez στο TikTok για να τιμήσουν την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου.

Το κλιπ γυρίστηκε στην πόλη Ekbatan στη δυτική Τεχεράνη και χαρακτηρίστηκε ως «πράξη περιφρόνησης του ιρανικού καθεστώτος».

Οι αστυνομικές δυνάμεις βρέθηκαν στην πολυκατοικία μπροστά από την οποία γυρίστηκε το video και συνέλαβαν τα 5 κορίτσια. Μάλιστα, τους επέβαλλαν να επιστρέψουν στο σημείο φορώντας hijab και να ζητήσουν συγγνώμη για την πράξη τους. To video έχει μοιραστεί χιλιάδες φορές και έχει γίνει viral, καθώς οι γυναίκες στο Ιράν απαγορεύεται να χορεύουν δημόσια, ακόμα και αν συνοδεύονται. Πριν από λίγες ημέρες οι ιρανικές αρχές είχαν συλλάβει ένα ζευγάρι, το οποίο θέλησε να χορέψει δημόσια.

Η Selena Gomez, η οποία είδε το video, το μοιράστηκε στο Instagram της και έγραψε: «Αυτά τα κορίτσια και όλες οι γυναίκες στη χώρα που συνεχίζουν με θάρρος να απαιτούν ουσιαστικές αλλαγές, πρέπει να ξέρουν πως η δύναμη τους μας εμπνέει».

To all the beautiful women who are fighting for a better world, I’m inspired by you, I sing for you and I dream with you. ✊🏿🤍🇮🇷 https://t.co/sOCQjZnlpB

— REMA (@heisrema) March 14, 2023