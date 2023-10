Ιράν: Χτύπησαν 16χρονη στο μετρό, επειδή δεν φορούσε μαντίλα – Την άφησαν αναίσθητη

Καθόλου φαίνεται να μην έχουν αλλάξει τα πράγματα στο Ιράν, έναν χρόνο μετά τον θάνατο της Mahsa Amini και τις πολύμηνες διαδηλώσεις γυναικών και ανδρών για τους άδικους νόμους του απολυταρχικού κράτους.

Τον Σεπτέμβριο του 2022 η 22 Mahsa Amini φυλακίστηκε και δολοφονήθηκε, επειδή η μαντίλα της δεν κάλυπτε επαρκώς τα μαλλιά της. Μετά τον θάνατό της στη χώρα, αλλά και παγκοσμίως, ξέσπασαν διαδηλώσεις με πολλές γυναίκες να διαμαρτύρονται και να διεκδικούν καλύτερη μεταχείριση από την κυβέρνηση του Ιράν και τους άνδρες στη χώρα τους.

Πριν από λίγες ημέρες, και ενώ σύμφωνα με ανακοινώσεις τις κυβέρνησης, τα πράγματα στη χώρα έχουν αλλάξει, ένα κορίτσι 16 ετών έπεσε αναίσθητο όταν της επιτέθηκαν σε βαγόνι του μετρό στην Τεχεράνη, επειδή δεν φορούσε μαντίλα.

Ακτιβιστές κατηγόρησαν την αστυνομία ηθικής του Ιράν ότι επιτέθηκε στην έφηβη κοπέλα επειδή δεν φορούσε μαντίλα σε σταθμό του μετρό της Τεχεράνης, με αποτέλεσμα να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα.

Μια ομάδα με έδρα τη Νορβηγία που επικεντρώνεται στα δικαιώματα των Κούρδων, η οργάνωση Hengaw για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δήλωσε την Τετάρτη ότι η 16χρονη Armita Geravand «δέχθηκε επίθεση» από την αστυνομία ηθών και βρίσκεται σε κώμα από την Κυριακή. Ένα άλλο δίκτυο της αντιπολίτευσης, το IranWire, δήλωσε πως έλαβε πληροφορίες ότι η Geravand εισήχθη στο νοσοκομείο με «τραύμα στο κεφάλι».

Οι αρμόδιοι ισχυρίζονται πως το κορίτσι λιποθύμησε και έδωσαν στη δημοσιότητα πλάνα που, όπως λένε, τεκμηριώνουν τον ισχυρισμό τους, αλλά μάρτυρες και ομάδες δικαιωμάτων στο εξωτερικό υποστηρίζουν ότι έπεσε κατά τη διάρκεια αντιπαράθεσης με πράκτορες επειδή δεν φορούσε χιτζάμπ.

Το υλικό από κάμερες ασφαλείας που μοιράστηκε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA έδειξε την Armita χωρίς χιτζάμπ συνοδευόμενη από δύο φίλες της να βαδίζει προς το βαγόνι από την αποβάθρα του μετρό. Μόλις μπήκε στο βαγόνι, η μία από τις κοπέλες φαίνεται να κάνει αμέσως πίσω και να φτάνει στο έδαφος, πριν μια άλλη κοπέλα συρθεί αναίσθητη από τους επιβάτες έξω από την καμπίνα.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας ισχυρίστηκε ότι αμέσως μετά την είσοδο της Armita στο βαγόνι μια γυναίκα μέλος της αστυνομίας των ηθών άρχισε να διαπληκτίζεται μαζί της επειδή δεν φορούσε μαντίλα.

«Η γυναίκα με το τσαντόρ της φώναζε ρωτώντας την γιατί δεν ήταν καλυμμένη», δήλωσε ο μάρτυρας στον Guardian. «Η Αρμίτα τότε της είπε: “Σου ζητάω να βγάλεις τη μαντίλα σου; Γιατί μου ζητάς να φορέσω;”. Ο καυγάς τους στη συνέχεια έγινε βίαιος. Η υπεύθυνη για την επιβολή του χιτζάμπ άρχισε να επιτίθεται σωματικά στην Αρμίτα και την έσπρωξε βίαια».

Ένας άλλος μάρτυρας δήλωσε ότι η Armita είχε ακόμη τις αισθήσεις της όταν έπεσε στο έδαφος. Οι μάρτυρες ισχυρίστηκαν ότι είδαν την ίδια γυναίκα από την αστυνομία των ηθών να περιμένει πίσω από το ασθενοφόρο που μετέφερε την Αρμίτα στο νοσοκομείο.

Οι κρατικές ειδήσεις δεν μετέδωσαν πλάνα από το εσωτερικό του ίδιου του τρένου και δεν έδωσαν καμία εξήγηση για τον λόγο που δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Τα περισσότερα βαγόνια του μετρό της Τεχεράνης διαθέτουν πολλαπλές κάμερες κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, τις οποίες μπορεί να δει το προσωπικό ασφαλείας. Στελέχη της αντιπολίτευσης λένε ότι από το υλικό λείπουν τουλάχιστον 100 δευτερόλεπτα.

Ο επικεφαλής του μετρό της Τεχεράνης δήλωσε ότι δεν υπήρξε καμία σωματική ή λεκτική αλληλεπίδραση μεταξύ της έφηβης και μελών του προσωπικού του.

«Σύμφωνα με την έρευνά μας, μετά την εξέταση του υλικού από τις κάμερες κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης από τη στιγμή που μπήκε στο σταθμό και επιβιβάστηκε στο τρένο, δεν υπήρξε καμία λεκτική ή σωματική αντιπαράθεση μεταξύ των επιβατών με το προσωπικό μας. Δεν καταγράφηκε τίποτα στα βίντεο», δήλωσε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης ο διευθύνων σύμβουλος του Μετρό της Τεχεράνης, Masoud Dorosti

Η έφηβη νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή σε νοσοκομείο της Τεχεράνης, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars. Το IranWire ανέφερε ότι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Πολεμικής Αεροπορίας Fajr, σε ξεχωριστή ανακοίνωση που δημοσίευσε την Τετάρτη.

Μια δημοσιογράφος του ιρανικού φιλομεταρρυθμιστικού πρακτορείου Shargh Daily είχε μεταβεί στο νοσοκομείο της Πολεμικής Αεροπορίας Fajr για να κάνει ρεπορτάζ για την κατάσταση της Geravand όταν συνελήφθη την Τρίτη, σύμφωνα με ανάρτηση της Shargh Daily στο X. Η δημοσιογράφος, Maryam Lotfi, έχει έκτοτε αφεθεί ελεύθερη, ανέφερε το πρακτορείο.

Η ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw δήλωσε ότι η μητέρα της Armita, Shahin Ahmadi, είχε συλληφθεί την Τετάρτη και ότι η τύχη της ήταν άγνωστη. Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim του Ιράν διέψευσε τον ισχυρισμό, ο οποίος δεν μπορούσε να επαληθευτεί. Εάν η Ahmadi έχει συλληφθεί, αυτό σημαίνει ότι οι αρχές φοβούνται ότι δεν πιστεύει την επίσημη αφήγηση για το τι συνέβη στην κόρη της.

