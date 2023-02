Ιράν: Ακτιβιστές κατηγορούν την πρέσβη της Ελβετίας ότι «πρόδωσε το γυναικείο κίνημα» γιατί φόρεσε τσαντόρ

Η πρέσβης της Ελβετίας στο Ιράν κατηγορείται ότι «πρόδωσε» το κίνημα διαμαρτυρίας στη χώρα, αφού εμφανίστηκε ντυμένη με μαύρο τσαντόρ κατά την επίσκεψη που πραγματοποίησε σε ιερό μουσουλμανικό τόπο συνοδευόμενη από Ιρανούς ιερωμένους.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας απέρριψε τις επικρίσεις, επισημαίνοντας ότι η πρέσβης Ναντίν Ολιβιέρι Λοτσάνο φορούσε την κατάλληλη ενδυμασία, όπως προβλέπεται από το πρωτόκολλο, για την επίσκεψη σε ιερούς τόπους.

Νωρίτερα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης έδωσαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες της Λοτσάνο, καλυμμένης από την κορυφή μέχρι τα νύχια με μαύρο τσαντόρ, δίπλα σε ιερωμένους που φορούσαν τουρμπάνια, κατά την επίσκεψή της στην ιερή πόλη Κομ.

Swiss ambassador Nadine Olivieri Lozano wears a chador & goes to a mosque with the mullahs.

While millions of Iranian women are fighting for women's rights and knowing that thousands have been killed for it, she wears a hijab and makes publicity for the oppressors.

Disgusting! pic.twitter.com/N4M7Etopn4

— Darya Safai MP (@SafaiDarya) February 22, 2023