ΗΠΑ: Τουλάχιστον επτά νεκροί από φωτιά σε διαμέρισμα στο Ουισκόνσιν

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από πυρκαγιά σε διαμέρισμα στο Ουισκόνσιν των ΗΠΑ, καθώς η αστυνομία ξεκινά ποινική έρευνα

Η φωτιά ξέσπασε στις 5.11 π.μ. (τοπική ώρα) της Παρασκευής στο Χάρτλαντ, περίπου 26 μίλια από το Μιλγουόκι.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις αλλά και η Αστυνομία έσπευσαν στο σημείο.

Αυτόπτες μαρτυρίες αναφέρουν ότι ακούστηκε μια δυνατή έκρηξη πριν ξεσπάσει η φωτιά.

Ο Αρχηγός της Αστυνομίας του Χάρτλαντ, Τορίν Μίσκο, έδωσε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή το πρωί, επιβεβαιώνοντας τις πολύ λίγες λεπτομέρειες που είναι γνωστές αυτή τη στιγμή. «Λάβαμε αναφορές για φωτιά σε πολυκατοικία τεσσάρων οικογενειών», υπογράμμισε ο ίδιος.

In Hartland now near Oxford Dr and Mansfield Ct for a major response to an apartment complex fire. We are not sure if there are any injuries or fatalities yet and are working to get those details. Neighbors tell me they heard a boom and woke up to a ton of sirens. @WISN12News pic.twitter.com/I8JVUWBzHf

— Courtney Sisk (@Courtney_SiskTV) October 21, 2022