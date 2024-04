ΗΠΑ: Θρίλερ στον αέρα – Αποκολλήθηκε κάλυμμα κινητήρα αεροσκάφους της Boeing

Λαχτάρησαν χθες (7/4) οι επιβάτες της πτήσης από το Ντένβερ (Κολοράντο, δυτικές ΗΠΑ) προς το Χιούστον όταν κάλυμμα κινητήρα επιβατικού αεροσκάφους Boeing 737-800 της Southwest Airlines αποκολλήθηκε κατά την απογείωσή του και χτύπησε πτερύγιο καμπυλότητας της πτέρυγας.

Από το περιστατικό δεν υπήρξε τραυματισμός και το αεροσκάφος, που εκτελούσε την πτήση 3695 προς το Χιούστον επέστρεψε και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντένβερ προτού ρυμουλκηθεί σε πύλη.

Το Boeing, το οποίο μετέφερε 135 επιβάτες και είχε εξαμελές πλήρωμα, έφθασε σε ύψος 10.300 ποδών (3.140 μέτρων) προτού επιστρέψει στο Ντένβερ, περίπου 25 λεπτά μετά την απογείωση.

Here we go again 🤦🏻 #boeing pic.twitter.com/DL4u3d89c5

— 🇺🇦Evan Kirstel #B2B #TechFluencer (@EvanKirstel) April 8, 2024