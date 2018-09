ΗΠΑ: Τα έξι αδέλφια υποψηφίου ζητάνε από τους πολίτες να τον καταψηφίσουν

Τα έξι αδέλφια ενός υπερσυντηρητικού Ρεπουμπλικανού βουλευτή στο Κογκρέσο, που έχει ήδη ξεκινήσει εκστρατεία για την επανεκλογή του, κάλεσαν δημοσίως τους ψηφοφόρους να ψηφίσουν τον… Δημοκρατικό αντίπαλό του. Εκείνος τους απάντησε καλώντας… οικογενειακό συμβούλιο.

«Ο Πολ Γκόσαρ δεν εργάζεται για σας» (Paul Gosar Is Not Working For You) είναι ο τίτλος του βίντεο που αναρτήθηκε την Παρασκευή στο Διαδίκτυο, όπου πρωταγωνιστούν μεταξύ άλλων οι τρεις αδελφοί και οι τρεις αδελφές του υποψηφίου.

Το βίντεο επιμελήθηκε η ομάδα που έχει αναλάβει την προεκλογική εκστρατεία του Δημοκρατικού υποψηφίου Ντέιβιντ Μπριλ, ο οποίος φιλοδοξεί να καταλάβει την έδρα του Πολ Γκόσαρ στη Βουλή των Αντιπροσώπων σε μια εκλογική περιφέρεια που καλύπτει το βορειοδυτικό τμήμα της Αριζόνας, στις νοτιοδυτικές ΗΠΑ.

«Ο Πολ Γκόσαρ, ο βουλευτής στο Κογκρέσο δεν κάνει απολύτως τίποτα για να βοηθήσει την αγροτική Αμερική» λέει η αδελφή του, Γκρέις, υπογραμμίζοντας ότι ο «Πολ δεν έκανε απολύτως τίποτα για την εκλογική του περιφέρεια».

Η υγεία, η απασχόληση, η προστασία του περιβάλλοντος: όλοι τους καταλογίζουν στον αδελφό τους ότι δεν έχει επενδύσει στα θέματα και τους τομείς που ενδιαφέρουν τους ψηφοφόρους του καλώντας τους να ψηφίσουν τον αντίπαλό του.

«Δεν έχει στην καρδιά του το συμφέρον σας» σημειώνει ο Τιμ Γκόσαρ, «δεν σας ακούει».

Ο Πολ Γκόσαρ αναδείχθηκε στο πολιτικό σκηνικό των ΗΠΑ χάρη στο λαϊκιστικό κίνημα «Tea Party».

Εκλεγείς για πρώτη φορά στο Κογκρέσο το 2011, επανεξελέγη άλλες δύο φορές έκτοτε, η τελευταία το 2016.

Πολέμιος του δικαιώματος της άμβλωσης, του να καταστεί αυστηρότερο το νομοθετικό πλαίσιο για τα όπλα, σφοδρός αντίπαλος της ιδέας νομιμοποίησης των παράτυπων μεταναστών, ο Πολ Γκόσαρ είναι από τους θερμότερους υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ.

Ορισμένες από τις δηλώσεις που έχει κατά καιρούς κάνει προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων, όταν, για παράδειγμα, υποστήριξε ότι τα επεισόδια στο Σάρλοτσβιλ, τον Αύγουστο του 2017, ήταν μια συνωμοσία «της αριστεράς».

«Οι αδελφοί και οι αδελφές μου που συμμετείχαν σε αυτό το προεκλογικό σποτ εναντίον μου είναι όλοι τους Δημοκρατικοί που απεχθάνονται τον πρόεδρο Τραμπ» ήταν η αντίδραση του Πολ Γκόσαρ στο Twitter.

«Βάζουν την ιδεολογία πάνω από την οικογένεια» συνέχισε. «Ο Στάλιν θα ήταν υπερήφανος».

«Δεν επιλέγει κανείς την οικογένειά του» έγραψε επίσης ο 59χρονος βουλευτής.

«Προς τους έξι οργισμένους Δημοκρατικούς Γκόσαρ» κατέληξε, «ραντεβού στο σπίτι της μαμάς και του μπαμπά!».

Η πρωτοβουλία των αδελφών του Πολ Γκόσαρ δεν φάνηκε να αρέσει στη μητέρα τους Μπερναντέτ (85 ετών), που έχει συνολικά 10 παιδιά.

Ερωτηθείσα από τους New York Times, δήλωσε «σοκαρισμένη» και «συγκλονισμένη» από τις ενέργειές τους. Εξήγησε ότι συμμερίζεται τις πολιτικές απόψεις του γιου της Πολ, την εκλογική νίκη του οποίου θεωρεί βέβαιη.

