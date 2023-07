ΗΠΑ: «Πράσινο φως» από τον FDA για το πρώτο φάρμακο που επιβραδύνει την εξέλιξη του Αλτσχάιμερ

Την έγκρισή του έδωσε σήμερα ο αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), στο πρώτο φάρμακο που επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου Αλτσχάιμερ.

Πρόκειται για το φάρμακο «Lecanemab», το οποίο θα κυκλοφορεί με την εμπορική ονομασία «Leqembi». Όλα τα άλλα φάρμακα που έχουν λάβει ήδη το πράσινο φως από τον (FDA) , αντιμετωπίζουν τα συμπτώματα της νόσου αλλά το συγκεκριμένο, που παρασκευάζουν η ιαπωνική εταιρεία «Eisai» και η αμερικανική «Biogen», είναι το πρώτο που εστιάζει σε μια πρωτεΐνη στον εγκέφαλο, το β-αμυλοειδές, που αποτελεί μια από τις κύριες αιτίες της νόσου.

Το φάρμακο «Leqembi», που έχει στόχο να μειώσει τη γνωστική εξασθένηση, έλαβε έγκριση για τους ασθενείς που δεν έχουν ακόμη φθάσει σε προχωρημένο στάδιο της νόσου, όπως αναφέρει το CNN. Η χορήγησή του γίνεται ενδοφλέβια κάθε δύο εβδομάδες με την τιμή της θεραπείας να ανέρχεται στα 26.500 δολάρια ετησίως, ανά ασθενή, όπως αναφέρει το αμερικανικό δίκτυο και προσθέτει:

«Το «Leqembi» εντάσσεται σε μια νέα γενιά θεραπειών που επικεντρώνονται στην πρωτεΐνη «β-αμυλοειδές» και σχηματίζει πλάκες στον εγκέφαλο των ασθενών. Το φάρμακο είναι το πρώτο που έδειξε σαφή μείωση της γνωστικής εξασθένησης (κατά 27%) στο πλαίσιο κλινικών δοκιμών. «Χωρίς να θεραπεύει τους ασθενείς, μπορεί να επιτρέψει την επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου», επισημαίνουν οι εμπειρογνώμονες.

Ωστόσο, οι γιατροί προειδοποιούν ότι μπορεί οι ασθενείς να εμφανίσουν σοβαρές παρενέργειες, όπως οιδήματα ή εγκεφαλικές αιμορραγίες, που μπορεί να αποδειχθούν θανατηφόρες. «Η θεραπεία αυτή, παρόλο που δεν γιατρεύει, μπορεί να δώσει περισσότερο χρόνο στους ανθρώπους να διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους και να κάνουν τα πράγματα που αγαπούν», δήλωσε η Τζοάν Πικ, πρόεδρος της ένωσης ασθενών «Alzheimer Association».

«Όσοι νοσούν, αξίζουν να έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν και να αποφασίσουν, με τον γιατρό τους και την οικογένειά τους, αν η θεραπεία αυτή είναι καλή γι’ αυτούς», πρόσθεσε. Σημειώνεται ότι, το «Leqembi» εγκρίθηκε για άτομα με ήπια γνωστική εξασθένηση ή νόσο Αλτσχάιμερ σε πρώιμο στάδιο. Από την πλευρά τους, οι γιατροί συνιστούν στους ασθενείς να κάνουν περιοδικά εγκεφαλογραφήματα για την παρακολούθηση τυχόν παρενεργειών.

Το γεγονός ότι ο αμερικανικός οργανισμός (FDΑ) έδωσε τις «ευλογίες» του για το φάρμακο «Leqembi» στις ΗΠΑ, δίνει ελπίδες πως, λίαν συντόμως, το ενέσιμο φάρμακο θα είναι διαθέσιμο και στην Ευρώπη.

