ΗΠΑ: Οδηγός έριξε αυτοκίνητο σε πλήθος διαδηλωτών και πυροβόλησε έναν εξ αυτών στο Σιάτλ

Οδηγός έριξε αυτοκίνητο σε πλήθος διαδηλωτών στο Σιάτλ των ΗΠΑ που είχαν συγκεντρωθεί για να τιμήσουν τη μνήμη του Τζόρτζ Φλόιντ και πυροβόλησε έναν εξ αυτών.

O οδηγός του οχήματος οδήγησε το μαύρο σεντάν σε περιοχή του Σιάτλ που ήταν θέρετρο ταραχών τα τελευταία βράδια, κραδαίνοντας ένα όπλο με γεμιστήρα κι άνοιξε πυρ προς το πλήθος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα άτομο, προτού ο ίδιος συλληφθεί από την αστυνομία καθώς συνεχίζονται για 13η μέρα οι διαδηλώσεις για την δολοφονία του 46χρονου Αφροαμερικανού.

Here's an interview of the man who was shot.

Κάμερα κατέγραψε τη στιγμή που ο άνδρας οδηγεί το αυτοκίνητο πάνω σε οδόφραγμα με τους διαδηλωτές να ορμούν προς το ΙΧ και να αρχίζουν να χτυπούν τον οδηγό πριν αυτός ανοίξει πυρ από το παράθυρο του οχήματος. Στη συνέχεια, βγαίνει από το αυτοκίνητο με προτεταμένο το όπλο, οι διαδηλωτές κάνουν πίσω και τελικά τον συλλαμβάνει η αστυνομία.

Note: moments ago the City just announced there would be LESS police presence here tonight. pic.twitter.com/0qSphvErln

Man appears to break past barricade. Leaves car after protesters bang windows. He was brandishing a gun.

A man just drove through a crowd of demonstrators in Seattle and then appeared to shoot someone.

Authorities say the man is in custody, one person shot is in the hospital in stable condition.

Here's a capture from a FB livestream, via twitch pic.twitter.com/tlaqvpwGjm

— Mike Baker (@ByMikeBaker) June 8, 2020