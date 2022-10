ΗΠΑ: Με σφυρί χτύπησε ο διαρρήκτης τον σύζυγο της Πελόζι – Ψάχνουν τα κίνητρα της επίθεσης

Ο σύζυγος της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι, Πολ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σήμερα Παρασκευή (29/10), αφού ένας άγνωστος δράστης εισέβαλε στο σπίτι του ζευγαριού στο Σαν Φρανσίσκο και φέρεται να του επιτέθηκε με σφυρί.

Ο εκπρόσωπος της Νάνσι Πελόζι, Ντρου Χάμιλ, ανέφερε σε δήλωσή του ότι ο Πολ Πελόζι, 82 ετών, «δέχθηκε βίαιη επίθεση», αλλά αναμένεται να αναρρώσει πλήρως. «Ο δράστης είναι υπό κράτηση και τα κίνητρα της επίθεσης είναι υπό έρευνα», πρόσθεσε ο Χάμιλ.

Το CNN, επικαλούμενο πηγές επιβολής του νόμου, ανέφερε ότι ο άνδρας χρησιμοποίησε σφυρί στην επίθεση. Η Νάνσι Πελόζι, επίσης 82 ετών, βρισκόταν στην Ουάσιγκτον, όπως επιβεβαίωσε η αστυνομία του Καπιτωλίου των ΗΠΑ η οποία συνδράμει στις έρευνες την αστυνομία του Σαν Φρανσίσκο, μαζί με το FBI.

Επίσης, εκπρόσωπος της αστυνομίας του Σαν Φρανσίσκο είπε σε δήλωση που εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι η επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 2:30 π.μ. (τοπική ώρα), προσθέτοντας ότι ο αρχηγός της αστυνομίας της πόλης θα κάνει δήλωση αργότερα.

Σημειώνεται πως η επίθεση στο σπίτι του ζεύγους Πελόζι ήρθε πέντε μήνες αφότου συνελήφθη ο 82χρονος σύζυγος της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων μετά από τροχαίο ατύχημα στην κομητεία Νάπα. Απέφυγε τη φυλάκιση με την παραδοχή της ενοχής του για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ τον Αύγουστο.

Το τηλεφώνημα Μπάιντεν στη Νάνσι Πελόζι, μετά την επίθεση στο σπίτι της

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν τηλεφώνησε στην πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι σήμερα, μετά την επίθεση στο σπίτι της και τον τραυματισμό του συζύγου της.

«Ο πρόεδρος προσεύχεται για τον Πολ Πελόζι και όλη την οικογένεια της προέδρου Πελόζι. Σήμερα το πρωί τηλεφώνησε στην πρόεδρο Πελόζι για να της εκφράσει την υποστήριξή του έπειτα από αυτή τη φρικτή επίθεση. Είναι πολύ χαρούμενος που αναμένεται ότι (ο Πολ Πελόζι) θα αναρρώσει πλήρως» ανέφερε η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

11 ημέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ η ανησυχητική επίθεση

Η ανησυχητική επίθεση έλαβε χώρα 11 ημέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, όπου οι Δημοκρατικοί αναμένεται να χάσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων μετά από τέσσερα χρόνια πλειοψηφίας, εν μέρει λόγω των Ρεπουμπλικανών υποψηφίων που θέτουν ζήτημα αυξανόμενης εγκληματικότητας σε πόλεις σε όλες τις Πολιτείες.

Στο Σαν Φρανσίσκο, για παράδειγμα, η αστυνομία ανέφερε διψήφια αύξηση στις ανθρωποκτονίες (17%) το 2021 σε σχέση με το 2020.

Σε κάθε περίπτωση, αυτή δεν ήταν η πρώτη επίθεση κατά της Πελόζι. Το γραφείο της λεηλατήθηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης στις 6 Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ από υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ, μερικοί από τους οποίους την κυνήγησαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Τον Ιανουάριο του 2021, το σπίτι της υπέστη βανδαλισμό, καθώς οι τοίχοι γέμισαν με γκράφιτι που έγραφαν «Ακυρώστε τα ενοίκια» και «Θέλουμε τα πάντα», ενώ μπροστά στο γκαράζ της βρέθηκε κεφάλι γουρουνιού, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης.

