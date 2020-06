ΗΠΑ: Λευκοί διαδηλωτές πλένουν τα πόδια μαύρων θρησκευτικών ηγετών

Tο Σάββατο μέλη της κοινότητας της Βόρειας Καρολίνας στις ΗΠΑ, ανάμεσά τους και λευκοί αστυνομικοί, σε μια συμβολική τελετή, γονάτισαν και έπλυναν τα πόδια των μαύρων θρησκευτικών ηγετών στην πόλη Κάρι. Όσοι βρέθηκαν στην τελετή έμειναν σιωπηλοί για 8 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα, όσος ήταν δηλαδή ο χρόνος που ένας λευκός αστυνομικός πίεσε με το γόνατό του τον λαιμό του George Floyd, ενός 46χρονου Αφροαμερικανού, μέχρι να πάθει ασφυξία και να πεθάνει στις 25 Μαΐου στη διάρκεια της προσαγωγής του — ένα γεγονός που προκάλεσε ένα ιστορικό κύμα οργής στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media, δείχνουν την ομάδα να προσεύχεται με τους πάστορες να κάθονται σε ένα παγκάκι και τους λευκούς να γονατίζουν για να προσευχηθούν προτού αρχίσουν να τους πλένουν τα πόδια.

Community members, including white #police officers, washed the feet of black religious leaders in #Cary, North Carolina, on Saturday. The ceremony took place after a unity prayer walk and eight minutes and 46 seconds of silence marking #GeorgeFloyd's death. pic.twitter.com/hhNclOy0me

— Ruptly (@Ruptly) June 9, 2020