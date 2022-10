ΗΠΑ: Κατηγόρησε 43χρονο ότι προσπάθησε να σκοτώσει γάτα και τον πάτησε με το αμάξι της – Στη φυλακή η 20χρονη

Μια γυναίκα από την Καλιφόρνια κατηγορείται ότι σκότωσε έναν άνδρα, αφού τον κατηγόρησε ότι επιχείρησε να πατήσει μια γάτα.

Η 20χρονη Hannah Star Esser κατηγορείται για τον φόνο του 43χρονου Victor Anthony Luis και κρατείται σε φυλακή της Καλιφόρνια με εγγύηση ενός εκατομμυρίου δολαρίων, σύμφωνα με το Associated Press.

