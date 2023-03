ΗΠΑ: Καραμπόλα με περισσότερα από 50 οχήματα στο Μίσιγκαν – Δείτε βίντεο

Για αρκετές ώρες παρέμεινε κλειστός ο αυτοκινητόδρομος I-96 στο Μίσιγκαν μετά από μια τεράστια καραμπόλα που σημειώθηκε εχθές το απόγευμα και περιλάμβανε δεκάδες οχήματα.

Σύμφωνα με την πολιτειακή αστυνομία, ο αριθμός των εμπλεκόμενων οχημάτων κυμαίνεται από 50 έως 100 και δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής σοβαροί τραυματισμοί. Αμερικανικά ΜΜΕ αναφέρουν πάντως ότι κάποιοι από τους επιβάτες των οχημάτων τραυματίστηκαν, ευτυχώς ελαφρά.

Update. Ionia County Sheriff now says 80-90 cars involved in pileup on I-96. No fatalities and unclear on injuries. Freeway still being cleared. #miwx #wmiwx ⁦ @wzzm13 ⁩ pic.twitter.com/hOtb8IXTT5

Το ατύχημα σημειώθηκε κοντά στο χιονισμένο Πόρτλαντ και μια τοπική εκκλησία χρησιμοποιήθηκε ως καταφύγιο για τους οδηγούς και τους επιβάτες που εγκατέλειψαν τα οχήματά τους και μεταφέρθηκαν εκεί με λεωφορεία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από το τροχαίο είχε εκδοθεί προειδοποίηση για έκτακτα καιρικά φαινόμενα, και η μειωμένη ορατότητα λόγω χιονόπτωσης ενδέχεται να συνέβαλε στην καραμπόλα.

Two women were walking off this I-96 exit ramp when I got here.

Their car is totaled from the crash. They were stuck on the interstate for two-and-a-half hours.

They say they walked a long time on slippery roads to make it off the highway.

Hear their story at 11 on @WOODTV. pic.twitter.com/jbfFzSvcHp

— Byron Tollefson (@byron_tollefson) March 18, 2023