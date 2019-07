ΗΠΑ: Iσχυρός σεισμός 7,1 Ριχτερ ταρακούνησε τη νότια Καλιφόρνια (vid)

Ισχυρή σεισμική δόνηση, μεγέθους 6,9-7,1 βαθμών, σημειώθηκε στη νότια Καλιφόρνια, σύμφωνα με ανακοινώσεις που δημοσιοποίησαν το αμερικανικό γεωλογικό ινστιτούτο (USGS) και το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), μία ημέρα μετά τον ισχυρότερο σεισμό που είχε σημειωθεί στη συγκεκριμένη περιοχή τα τελευταία 25 χρόνια.

Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για θύματα ή ζημιές. Ο σεισμός καταγράφηκε σε περιοχή 202 χιλιόμετρα βόρεια του Λος Άντζελες. Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο αναθεώρησε την αρχική εκτίμησή του για το μέγεθος της σεισμικής δόνησης: θεωρεί πλέον ότι ανερχόταν σε 6,9 βαθμούς.

Αρκετοί ισχυροί μετασεισμοί ταρακούνησαν περιοχή που καλύπτεται από έρημο έπειτα από τον σεισμό 6,4 βαθμών ο οποίος καταγράφηκε την Πέμπτη στην ίδια περιοχή. Μόνο μερικοί τραυματισμοί αναφέρθηκαν μετά τον σεισμό της Πέμπτης, ωστόσο δύο σπίτια καταστράφηκαν διότι πήραν φωτιά εξαιτίας της ρήξης σωληνώσεων μεταφοράς φυσικού αερίου, σύμφωνα με αξιωματούχους στην Πολιτεία.

EARTHQUAKE | Ridgecrest, CA | A 7.1 earthquake has occurred. #LACoFD Battalions reporting an intensity level of 1 or less, shaking felt, no damage. #Earthquake

Εκπρόσωπος της κομητείας ανέφερε στο CNN πως έχουν σημειωθεί πολλές πυρκαγιές και τραυματισμοί στο Ρίτζκρεστ – περίπου 150 μίλια από το Λος Άντζελες, προσθέτοντας πως έχει δημιουργηθεί στο Μπακερσφίλντ ένα κέντρο επιχειρήσεων έκτακτης ανάγκης.

Major damage is expected here in Ridgecrest, California after the earthquake. Huge fire at a mobile home park captured by WCK’s @cheftkilcoyne — Our team is safe and we will be working to support evacuees. pic.twitter.com/djSogOLyxA

— World Central Kitchen (@WCKitchen) July 6, 2019