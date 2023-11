ΗΠΑ: Η θετή κόρη της Κάμαλα Χάρις έχει συγκεντρώσει $7,8 εκατ. για τα παιδιά στη Γάζα – Αντιδρούν οι Ρεπουμπλικανοί

Εκμεταλλεύεται τη φήμη της έχοντας ξεκινήσει μια εκστρατεία για την συγκέντρωση χρημάτων, προκειμένου να βελτιώσει την καθημερινότητα των παιδιών στη Γάζα που βιώνουν στο πετσί τους τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ- Χαμάς.

Η Έλλα Έμχοφ, θετή κόρη της Αμερικανίδας αντιπροέδρου, Καμάλα Χάρις, έχει ήδη συγκεντρώαει 7,8 εκατομμύρια δολάρια, μία κίνηση που επικρίθηκε δριμύτατα από την αφρόκρεμα των Ρεπουμπλικανών, σύμφωνα με την εφημερίδα «New York Post».

Η 24χρονη κοπέλα, πατέρας της οποίας είναι ο Εβραίος σύζυγος της Καμάλα Χάρις, Νταγκ Έμχοφ, προώθησε μέσω του λογαριασμού της στο Instagram μία εκστρατεία για την «οικονομική υποστήριξη των παιδιών στη Γάζα».

Στην ιστοσελίδα της, πάντως, δεν κάνει καμία αναφορά στα δεκάδες παιδιά που σκοτώθηκαν ανάμεσα στους 1.400 Ισραηλινούς από τρομοκράτες της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου», όπως αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα.

Η Ελλα, που πλέον την έχει κερδίσει ο χώρος της μόδας, κάνει έκκληση για την χρηματοδότηση των παιδιών που ζουν την κόλαση στον παλαιστινιακό θύλακα απευθυνόμενη στους 315.000 ακολούθους της στο Instagram.

«Με τον έρανο της 24χρονης θετής κόρης της Καμάλα Χάρις, έχουν ήδη συγκεντρωθεί 7,8 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία ενίσχυσαν το «Ταμείο για την Ανακούφιση των Παιδιών της Παλαιστίνης», έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό με έδρα το Κεντ του Οχάιο, το οποίο έχει ήδη συγκεντρώσει περισσότερα από 21 εκατομμύρια δολάρια το 2021», σύμφωνα με την «ProPublica».

Σφοδρή η αντίδραση των Ρεπουμπλικανών

«Είναι τρομερά ανησυχητικό και το βρίσκω αποκρουστικό», είπε από την από πλευρά του ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής του Νιου Τζέρσεϊ, Τζεφ Βαν Ντριου, αναφερόμενος στην εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων για τα παιδιά στη Λωρίδα της Γάζας. «Για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, με εκπλήσσει η κίνηση αυτή. Είναι ανησυχητική σε μεγάλο βαθμό».

Ο Ντρου, μέλος της Επιτροπής Εσωτερικής Ασφάλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων, θεωρεί ότι είναι σχεδόν βέβαιο πως η Χαμάς θα μπορέσει να αποσπάσει χρήματα από την ανθρωπιστική βοήθεια που εστάλη στη Γάζα.

Από την πλευρά της, η Ελλα Έμχοφ έχει τονίσει επανειλημμένως στους δημοσιογράφους ότι δεν θεωρεί τον εαυτό της Εβραία.

NEW: Vice President Kamala Harris' stepdaughter Ella Emhoff is helping raise money for a Gaza fundraiser that could end up in the hands of Hamas.

Not surprising considering her step-mom is one of the most incompetent people in Washington DC.

Emhoff has helped raise a whopping… pic.twitter.com/st26YIvePa

— Collin Rugg (@CollinRugg) November 4, 2023