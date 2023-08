ΗΠΑ: Επιστολές ερευνητών στο Κονγκρέσο αποκαλύπτουν μάχες UFO με ρωσικά αεροσκάφη – «Πέθαναν δύο πιλότοι»

Ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη ήρθαν αντιμέτωπα με UFO τουλάχιστον 45 φορές μέχρι το 1993, , «τα κυνηγούσαν και τα πυροβολούσαν» σύμφωνα με απόρρητα ρωσικά έγγραφα που εξασφάλισε και έβγαλε λαθραία από τη χώρα ο ερευνητής δημοσιογράφος George Knapp.

Αυτό είναι μόνο ένα από τα αποσπάσματα των πληροφοριών που αποκαλύπτονται σε επιστολές που έγραψαν ο ίδιος και ο συνάδελφός του Jeremy Corbell στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων πριν από την ακρόαση για τα UFO την Τετάρτη. Και οι δύο επιστολές που αποκάλυψε το Fox News Digital καταχωρήθηκαν στα πρακτικά του Κογκρέσου.

«Από το 1969, η θέση του στρατού μας είναι ότι τα UFO δεν αποτελούν απειλή για την εθνική ασφάλεια και δεν αξίζουν περαιτέρω μελέτης», έγραψε ο Knapp στην επιστολή του. «Αυτή η απορριπτική στάση έρχεται σε άμεση αντίθεση με όσα αποκαλύφθηκαν σε έγγραφα, εκθέσεις και εσωτερικά υπομνήματα».

George Knapp agrees that there are more than one UFO Legacy program. Knapp is not sure how many programs exist or existed but says he knows there is "a bunch of them", Knapp also says that even David Grusch probably doesn't know how many… pic.twitter.com/61DHuhfB6l

Οι δύο άνδρες κάθονταν δίπλα στον εκπρόσωπο του Γενικού Επιθεωρητή της Κοινότητας Πληροφοριών David Grusch, ο οποίος έδωσε την κύρια μαρτυρία για «μη ανθρώπινες μορφές». Ο εκπρόσωπος του Grusch είχε την ίδια θέση στο Πεντάγωνο επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα. Αυτοί οι τρεις άνδρες κάθισαν ακριβώς πίσω από τον David Grusch, ο οποίος πλαισιώθηκε από τους πιλότους του Πολεμικού Ναυτικού Ryan Graves και David Fravor κατά τη διάρκεια της ακρόασης της Τετάρτης στο Κογκρέσο για τα UFO.

Η κατάθεση του Grusch σχετικά με τα ανακτηθέντα «στοιχεία» από «μή ανθρώπους» από τοποθεσίες συντριβής UFΟ έγινε πρωτοσέλιδο σε εθνικό και διεθνές- επίπεδο, ενώ οι λεπτομέρειες στις επιστολές του Knapp και του Corbell πέρασαν κάτω από το ραντάρ.

Sat behind whistleblower Grusch is George Knapp, who wrote a book on how the Pentagon's UFO investigation started with a supernatural ranch. The book includes Grusch's UAPTF old boss, Jay Stratton (as "Axelrod")

It's a fascinating and foundational part of the current story. pic.twitter.com/8UGhkMfTMV

