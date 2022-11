ΗΠΑ: Επέστρεψε στη Γη μετά από 908 ημέρες σε τροχιά το διαστημόπλοιο X-37B

Μετά από 2,5 περίπου χρόνια που βρισκόταν σε τροχιά, το μη επανδρωμένο διαστημόπλοιο X-37B επέστρεψε στη Γη και προσγειώθηκε το Σάββατο στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα.

Το X-37B, που θυμίζει διαστημικό λεωφορείο, εκτοξεύτηκε για πρώτη φορά το 2010 και στις έξι αποστολές του μέχρι σήμερα έχει περάσει συνολικά πάνω από 10 χρόνια σε τροχιά, υπογραμμίζει η κατασκευάστρια Boeing.

«Συνεχίζει να καταρρίπτει ρεκόρ, παρέχοντας στη χώρα μας μια απαράμιλλη ικανότητα να δοκιμάζει να ενσωματώνει γρήγορα νέες διαστημικές τεχνολογίες», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Boeing Τζιμ Τσίλτον.

The United States Space Force confirmed the X-37B has safely landed at the Kennedy Space Center and shared photos of the spaceplane after its landing.https://t.co/la3XEZDsU8 pic.twitter.com/07SA6Z7Vm9

— Aerospace Intelligence (@space_osint) November 12, 2022