ΗΠΑ: Εκλεψαν 7.000 έντομα αξίας 40.000 δολαρίων από Μουσείο Επιστήμης στη Φιλαδέλφεια

«Φτερά» έκαναν έντομα και σαύρες αξίας 40.000 δολαρίων από το Μουσείο Επιστήμης στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ- Insectarium and Butterfly Pavilion με τις αστυνομικές αρχές να προσπαθούν να εντοπίσουν τους δράστες της περίεργης ληστείας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The New York Times οι αρχές υποπτεύονται ότι η κλοπή εντόμων ήταν δουλειά εκ των έσω, επειδή οι μόνοι άνθρωποι που θα μπορούσαν λογικά να κλέψουν χιλιάδες έντομα, πιθανώς, ήδη δουλεύουν με χιλιάδες έντομα.

Στα αρχεία του συστήματος παρακολούθησης, οι δράστες εμφανίζονται να ξεγλιστρούν από το Μουσείο με πλαστικά δοχεία που περιείχαν όλα τα είδη σπάνιων εντόμων, από γιγαντιαία αφρικανικά αλογάκια της Παναγίας μέχρι κατσαρίδες που φωσφορίζουν στο σκοτάδι. Έκλεψαν περίπου 7.000 έντομα, ή περίπου το 80% με 90% της συλλογής του Insectarium του Μουσείου, συμπεριλαμβανομένης μιας αμμώδους αράχνης με έξι μάτια, που είναι από τις πιο δηλητηριώδεις στον κόσμο.

Σε δήλωσή της, η αστυνομική αρχή της Φιλαδέλφειας αναφέρει ότι τρεις νυν ή πρώην υπάλληλοι θεωρούνται ύποπτοι, αν και δεν έχουν γίνει ακόμη συλλήψεις. Η αστυνομία θα κάνει έρευνες στα σπίτια τους, αλλά είναι δύσκολο το έργο εντοπισμού των εντόμων.

«Είναι εξαιρετικά εύκολο να κρυφτούν» δήλωσε στους Times ο Τζον Κέιμπριτζ, διευθυντής του Insectarium και πρόσθεσε ότι πιστεύει πως τα έντομα εκλάπησαν με σκοπό τη μεταπώληση. Το συγκεκριμένο τμήμα του Μουσείου είναι πλέον εν μέρει κλειστό μέχρι τον Νοέμβριο και έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία στο GoFundMe για να συγκεντρωθούν χρήματα για εργασίες ανακαίνισης και αντικατάστασης ορισμένων εντόμων.

Αν και ο Κέιμπριτζ είναι αναστατωμένος, σημειώνει ότι οι δράστες πιθανότατα δεν γνωρίζουν ότι η κλοπή εντόμων μπορεί να θεωρηθεί ομοσπονδιακό έγκλημα και έχει μια εξαιρετικά ψύχραιμη στάση για το όλο θέμα. «Είναι νέοι και πραγματικά ελπίζω ότι αυτό δεν είναι κάτι που θα τους ακολουθεί για το υπόλοιπο της ζωής τους» είπε. «Όλοι κάνουν ανοησίες όταν είναι νέοι» πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΝΥΤ