ΗΠΑ: Δύο νεκροί από ανεμοστρόβιλο στο Άρκανσο

Ο ανεμοστρόβιλος που έπληξε με μανία τη Λιτλ Ροκ και γειτονικές πόλεις στην πολιτεία Άρκανσο, στον αμερικανικό Νότο, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον δύο ανθρώπους και άφησε πίσω του άλλους περίπου 30 τραυματίες, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι, ενώ διέλυσε οροφές και τοίχους κτιρίων, σκόρπισε αυτοκίνητα σαν να ήταν παιγνίδια, ξερίζωσε δέντρα και κατέστρεψε μέρος του δικτύου ηλεκτροδότησης.

Η Σάρα Χάκαμπι Σάντερς, η ρεπουμπλικανή κυβερνήτρια του Άρκανσο, ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου αργά το βράδυ χθες Παρασκευή πως δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πόλη Γουίν, περίπου 160 χιλιόμετρα ανατολικά της Λιτλ Ροκ, κοντά στα σύνορα με την πολιτεία Τενεσί.

Περίπου 30 τραυματίες διακομίστηκαν από την πυροσβεστική και άλλες υπηρεσίες πρώτων βοηθειών σε νοσοκομεία, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της Λιτλ Ροκ Φρανκ Σκοτ, τονίζοντας πως δεν έχουν καταγραφεί θάνατοι μέχρι στιγμής.

Η αστυνομία ανέφερε πως χτυπήθηκε κυρίως το δυτικό τμήμα της πόλης· ο δήμαρχος Σκοτ έκανε λόγο για «εκτεταμένες» καταστροφές.

Εξάλλου το Baptist Health Medical Center στη Βόρειο Λιτλ Ροκ, στην άλλη πλευρά του ποταμού Άρκανσο, ανέφερε πως εισήγαγε 11 τραυματίες, ένας από τους οποίους βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός KTHV έκανε λόγο για έναν θάνατο στο Βόρειο Λιτλ Ροκ, κάτι όμως που δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα ως τώρα.

BREAKING: A Little Rock, Arkansas medical center said it was operating at a mass casualty level after a tornado struck — reducing rooftops to splinters, toppling vehicles and tossing debris on roadways. https://t.co/lo7xGQkdXz pic.twitter.com/B4BnMkmkpa

Ως και δέκα τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Unity Health στην κοντινή Τζάκσονβιλ, σύμφωνα με τον διευθυντή του Κέβιν Μπέρτον.

Ο αριθμός των θυμάτων υπάρχουν φόβοι πως θα αυξηθεί, καθώς ο αρχηγός της αστυνομίας της Γουίν, ο Ρίτσαρντ Ντένις, δήλωσε στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό KAIT8 πως η πόλη του υπέστη «απόλυτη καταστροφή» και μίλησε για δεκάδες παγιδευμένους στα συντρίμμια.

Εικόνες από τον αέρα που αναμετέδωσε το Weather Channel δείχνουν τομέα του Λιτλ Ροκ, αρκετά τετράγωνα, να έχει υποστεί μεγάλη καταστροφή, με σπίτια να χάσκουν χωρίς στέγες και τοίχους, άλλα να έχουν καταρρεύσει, και αναποδογυρισμένα αυτοκίνητα να έχουν σκορπιστεί σε διάφορα σημεία.

Η κυβερνήτρια Χάκαμπι Σάντερς ανέφερε νωρίτερα χθες πως κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και έδωσε εντολή να κινητοποιηθεί η Εθνοφρουρά. Πρόσθεσε πως «προσεύχεται» για τα θύματα.

Video just sent to me. This is Little Rock, AR right now. Pray for central Arkansas. pic.twitter.com/b5V5ArzuCH

— Jake Bequette (@JakeBequette91) March 31, 2023