ΗΠΑ: Αδέλφια ομογενείς είχαν μετατρέψει το σπίτι τους σε εργαστήριο παραγωγής όπλων – Είχαν λίστα με στόχους

Συνελήφθησαν δύο αδέλφια ελληνικής καταγωγής στη Νέα Υόρκη που κατασκεύαζαν όπλα στο διαμέρισμα τους στο Κουίνς.

Ο 39χρονος Andrew Hatziagelis και ο 51χρονος αδελφός του Angelo Hatziagelis είχαν μετατρέψει το διαμέρισμα που μοιράζονταν με τη μητέρα τους κι έναν ακόμη αδελφό τους σε εργαστήριο κατασκευής όπλων.

NYC brothers, Andrew Hatziagelis, 39, and his 51-year-old brother Angelo, had 'human sacrifice' hit list for cops, judges with stockpile of bombs, guns: QUEENS NY DA https://t.co/I4ot0bCZJY

