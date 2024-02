ΗΠΑ: 60 δολάρια για νάτσος στο Super Bowl

Με το στόμα ανοιχτό έμειναν πολλοί οπαδοί του αμερικανικού ποδοσφαίρου που είδαν από κοντά το Super Bowl καθώς στις καντίνες του σταδίου Allegiant Stadium, όπου διεξήχθη ο χθεσινός αγώνας Kansas City Chiefs έναντι San Francisco 49ers, μία μερίδα νάτσος είχε περίπου 60 δολάρια.

Όπως αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα The Sun, τα νάτσος δεν ήταν το μόνο πανάκριβο πιάτο που σέρβιραν στους θεατές στο Λας Βέγκας.

Οι οπαδοί του 58ου «Super Bowl» που έσπευσαν να παρακολουθήσουν από κοντά το παιχνίδι των Σαν Φρανσίσκο 49ερς για πρόκριση στον τελικό μέσα στο μεγαλύτερο sports cafe του πλανήτη, ξαφνιάστηκαν δυσάρεστα βλέποντας τις τιμές των σνακ.

Πάνω από 60.000 άτομα συγκεντρώθηκαν χθες στην Aρένα του Λας Βέγκας για να παρακολουθήσουν τους Kansas City Chiefs να μάχονται τους San Francisco 49ers στον αγώνα πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, γράφει το δημοσίευμα.

Στο διάλειμμα έσπευσαν στις καντίνες για να τσιμπήσουν κάτι, και τι να δουν; Tα νάτσος σερβίρονταν μεταξύ άλλων, με κομμάτια αστακού και φιλέτο μινιόν, μόνο που η μερίδα «Surf and Turf Nachos» είχε 58,58 δολάρια μαζί μ΄ένα αναμνηστικό ποτήρι με σάλτσα.

Fans stunned by $60 nachos as cost of food at Super Bowl is revealed https://t.co/9lXxEk5Cho

— Michael Bassett (@Michael42226171) February 12, 2024