Ιορδανία: Ένοπλη επίθεση κατά λεωφορείου στη Πέτρα

Άγνωστοι ένοπλοι άνοιξαν πυρ με στόχο ένα λεωφορείο που μετέφερε ξεναγούς κοντά στην αρχαία πόλη της Ιορδανίας Πέτρα, ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της χώρας, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματίες, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Ammon.«Μια πηγή ασφαλείας δήλωσε στο Ammon ότι το λεωφορείο, το οποίο ανήκει στις τοπικές αρχές της Πέτρα, υπέστη

σοβαρές ζημιές αλλά δεν υπάρχουν τραυματίες», μετέδωσε το πρακτορείο.

«Άγνωστοι άνοιξαν πυρ το Σάββατο κατά ενός λεωφορείου που μεταφέρει ξεναγούς από την περιοχή του Γουάντι Μούσα στην Πέτρα. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί και προκλήθηκαν υλικές ζημιές», δήλωσε πηγή στο πρακτορείο Ammon.

#BREAKING | #Jordan | Unidentified gunmen open fire on a bus carrying tourist guides in the Petra area. No reports of casualties were available. #Terrorism pic.twitter.com/Xpvr6FlHNq

— Horizon Intelligence (@_hozint) August 24, 2019