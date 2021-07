Ηνωμένο Βασίλειο: Συγκίνηση στα αποκαλυπτήρια του αγάλματος της Νταϊάνα

Σχεδόν 25 χρόνια μετά τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα, οι δύο γιοι της έκαναν τα αποκαλυπτήρια αγάλματος στη μνήμη της μητέρας τους σε κλειστό κύκλο, λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας, στον κήπο Σάνκεν (Sunken) – το αγαπημένο σημείο της Νταϊάνα όσο ζούσε στο Κένσιγκτον.

Τα δυο αδέρφια Ουίλιαμ και Χάρι επανενώθηκαν – για δεύτερη φορά μετά την κηδεία του δούκα του Εδιμβούργου – στο παλάτι του Κένσιγκτον, για να τιμήσουν τη μητέρα τους, που αν ζούσε σήμερα θα γινόταν 60 ετών.

Το βίντεο με τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος

Οι δύο γιοι της άτυχης Νταϊάνα εξέδωσαν κοινή δήλωση στην οποία μεταξύ άλλων χαρακτήρισαν τη μητέρα τους «δύναμη του καλού». Ορισμένα βρετανικά μέσα ενημέρωσης πάντως αναφέρουν ότι το άγαλμα δε θυμίζει σε τίποτα τη λαμπερή και χαμογελαστή Νταϊάνα.

Prince William and Harry unveil a statue of their mother Princess Diana. The brothers hope the statue captures their mother's 'warmth, elegance and energy' as well as the 'impact she had on so many people'.https://t.co/v3sGJ4RJ8Y pic.twitter.com/jFe1KrmbEd

— ITV News (@itvnews) July 1, 2021