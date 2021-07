Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Η πρώτη γυναίκα που εκπαιδεύεται για αστροναύτης – Tι λέει για την εμπειρία της

Iστορική στιγμή θεωρείται για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα η επιλογή μιας γυναίκας για να εκπαιδευτεί έτσι ώστε να πετάξει στο διάστημα, στο πλαίσιο του διαστημικού προγράμματος που αναπτύσσει η χώρα του Κόλπου.

Ξεχώρισε ανάμεσα σε πολλούς

Πρόκειται για την Νόρα αλ Ματρούσι, μία κοπέλα μόλις 28 ετών που κατάφερε να ξεχωρίσει ανάμεσα σε χιλιάδες υποψήφιους και ετοιμάζεται να κάνει πραγματικότητα το παιδικό της όνειρο, όπως η ίδια τόνισε σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Ντουμπάι από το Διαστημικό Κέντρο Μοχάμεντ μπεν Ρασίντ.

We announce the first Arab female astronaut, among two new astronauts, selected from over 4,000 candidates to be trained with NASA for future space exploration missions. Congratulations Noura Al Matrooshi and Mohammed Al Mulla. pic.twitter.com/bfyquyzqAJ

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 10, 2021