Ινδονησία: Φονικό τσουνάμι από έκρηξη ηφαιστείου -168 νεκροί

Τσουνάμι, που προκλήθηκε από την έκρηξη ηφαιστείου, στοίχισε τη ζωή τουλάχιστον 168 ανθρώπων στην Ινδονησία.

Κύματα ύψους έως και 20 μ. σάρωσαν τις ακτές, πλημμυρίζοντας εκατοντάδες σπίτια και ξενοδοχεία. Toυλάχιστον 745 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ πολλοί αγνοούνται, από το τσουνάμι που έπληξε τις νήσους Ιάβα και Σουμάτρα, όταν προκλήθηκε υποθαλάσσια κατολίσθηση, η οποία προκάλεσε την έκρηξη του ηφαιστείου Ανάκ Κρακατόα.

Υπάρχουν φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί δραματικά. Η αναποκρίτρια του BBC Ρεμπέκα Χένσκε μεταδίδει ότι σύμφωνα με αναφορές από μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, το Λαμπούνγκ της Σουμάτρα, οι νεκροί μπορεί να είναι εκατοντάδες – κάτι, ωστόσο, που δεν έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής από τις τοπικές Αρχές. Αλλά και ο ανταποκριτής του ABC, Ντέιβιντ Λίπσον λέει ότι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του οι νεκροί θα είναι πιθανώς εκατοντάδες.

Σε βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα social media, πανικόβλητοι κάτοικοι έτρεχαν κρατώντας φακούς, αναζητώντας καταφύγιο. Αρχικά, οι αρχές της Ινδονησίας έκαναν λόγο για πλημμυρίδα και όχι τσουνάμι και ζήτησαν από τον κόσμο να μην πανικοβληθεί. «Ήταν ένα λάθος, ζητάμε συγγνώμη», έγραψε στο Twitter o εκπρόσωπος της κυβερνητικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών, Σουτόπο Πουρουό Νουγκρόχο.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι δεν αποκλείται να γίνει κι άλλο τσουνάμι καθώς το ηφαίστειο παραμένει ενεργό.

Driving past debris from the impact zone of the tsunami in #Anyer. Many local houses are damaged. Note also the wierd color of the sea, never seen it like that. #Indonesia #Tsunami pic.twitter.com/c5ryey6ElO

