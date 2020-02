Ινδία: Υπουργός προσπαθεί να μείνει ξύπνιος στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό

Το γύρο των social media κάνει βίντεο στο οποίο πρωταγωνιστεί ένας Ινδός υπουργός. Ο λόγος για τον R.K. Singh ο οποίος προσπάθησε να βάλει τα δυνατά του και να μείνει ξύπνιος παρακολουθώντας την 2 ώρες και 38 λεπτά ομιλία της υπουργού Οικονομικών της χώρας.

Μάλιστα όπως ανέφερε το Sputnik πολλά από τα μέλη της ινδικής κυβέρνησης ζήτησαν να περιοριστεί η διάρκεια των ομιλιών. Πάντως η Ινδή υπουργός Οικονομικών φημίζεται για τις μεγάλες σε διάρκεια τοποθετήσεις της. Πέρυσι είχε μιλήσει για 2 ώρες και 19 λεπτά στη συζήτηση επί του προϋπολογισμού.

How to keep yourself awake when listening to boring long speech 👇🏼💆🏻‍♂️#BudgetSession2020 #BudgetSession #budget2020 #BudgetWithNDTV #ndtv #budget pic.twitter.com/W7UlsOeVMU

— Baklol (@BaklolBrecht) February 1, 2020