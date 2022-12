Ινδία: Το πρώτο «ATM χρυσού» στη χώρα – Δίνει χρυσά νομίσματα με ένα «κλικ», πώς λειτουργεί

Εξωτερικά, μοιάζει με ένα συνηθισμένο μηχάνημα ανάληψης μετρητών, αλλά πρόκειται για το πρώτο «ATM χρυσού» στην Ινδία, που διαθέτει χρυσά νομίσματα με το πάτημα ενός κουμπιού σε μια χώρα όπου το πολύτιμο αυτό μέταλλο θεωρείται ασφαλής και ελκυστική επένδυση.

Το «ΑΤΜ χρυσού» που στήθηκε στην πόλη Χιντεραμπάντ στη νότια Ινδία, είναι δημιούργημα της GoldSikka και διαθέτει χρυσά νομίσματα που ζυγίζουν μεταξύ 0,5 και 100 γραμμαρίων.

Ένα νόμισμα 100 γραμμαρίων αξίζει περίπου 7.000 δολάρια, κάνοντας ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη οι χρήστες να κρύβουν καλά τον αριθμό «pin» τους από όποιον βρίσκεται κοντά τους στο μηχάνημα.

«Αντί να πηγαίνει κανείς σε κοσμηματοπωλεία, μπορεί να έρθει εδώ απευθείας και να πάρει από εδώ νομίσματα», δήλωσε ο Πρατάπ, αντιπρόεδρος της GoldSikka, που έδωσε μόνο το μικρό του όνομα.

Η Ινδία είναι η δεύτερη σε κατανάλωση χρυσού χώρα διεθνώς. Τα δύο τρίτα της ζήτησης για χρυσό στην Ινδία προέρχονται κυρίως από μη αστικές περιοχές, όπου τα κοσμήματα αποτελούν τον πιο συνηθισμένο τρόπο τοποθέτησης χρημάτων.

Το «ATM χρυσού» που άρχισε να λειτουργεί το Σάββατο, μπορεί να αποθηκεύσει έως και 5 κιλά χρυσού. Οι πελάτες τοποθετούν τις πιστωτικές τους κάρτες στο μηχάνημα και επιλέγουν το βάρος του νομίσματος.

«Η όλη συναλλαγή πήρε λιγότερο από ένα λεπτό. Άρα, όποιος ψάχνει για επένδυση, νομίζω ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να προμηθευτεί χρυσό», δήλωσε πελάτης που στάθηκε στην ουρά του ΑΤΜ για να αγοράσει χρυσά νομίσματα.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ