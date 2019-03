Ινδία: Νεκροί και τραυματίες από κατάρρευση πεζογέφυρας στο Μουμπάι

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 36 τραυματίστηκαν, όταν κατέρρευσε τμήμα μιας πεζογέφυρας, αργά το απόγευμα της Πέμπτης, σε ώρα αιχμής στην οικονομική πρωτεύουσα της Ινδίας, το Μουμπάι, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Τρεις γυναίκες βρίσκονται μεταξύ των νεκρών, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Μαντζουνάτ Σίντζε. Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία.

Στο σημείο του δυστυχήματος βρίσκεται ένας εκσκαφέας προκειμένου να απομακρύνει τα συντρίμμια, που εμποδίζουν την κυκλοφορία στον πολυσύχναστο δρόμο στις νότιες συνοικίες του Μουμπάι. Στην περιοχή, έχουν επίσης σπεύσει πυροσβεστικά οχήματα κι ένα ασθενοφόρο.

A bridge connecting CST station and Times of India has just collapsed. pic.twitter.com/nnZX565Mjl

