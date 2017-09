Ημερίδα με θέμα «Ελληνική Οικονομία: Χθες, Σήμερα, Αύριο» στο Πολιτιστικό Κέντρο Αλμυρού

Η Ένωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Επαρχίας Αλμυρού και η Κοινότητα Διαλόγου Σύνθεσις διοργανώνουν ημερίδα την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου, στο Πολιτιστικό Κέντρο Αλμυρού, στις 20:00, με θέμα «Ελληνική Οικονομία: Χθες, Σήμερα, Αύριο».

Κατά την εκδήλωση θα τοποθετηθούν ο κ. Κωνσταντίνος Τσαμαδιάς, Ομότιμος Καθηγητής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Οικονομικών της Εκπαίδευσης & Διά Βίου Μάθησης, της Έρευνας και Καινοτομίας, ο κ. Χρήστος Διαμαντόπουλος, Καθηγητής, Ludwig von Mises Institute International και Endeavor Greece, και ο κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, Ερευνητής του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) και Πρόεδρος της Κοινότητας Διαλόγου Σύνθεσις, ενώ τη συζήτηση θα συντονίσει η δημοσιογράφος κα Εύη Ράπτη.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με πρωτοβουλία της Ένωσης Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Επαρχίας Αλμυρού, στο πλαίσιο της ευρύτερη προσπάθειάς της για την ανάπτυξη ενός γόνιμου και εποικοδομητικού διαλόγου επί ενδιαφέροντων ζητημάτων τόσο για τους επαγγελματίες, όσο και για τους πολίτες της περιοχής του Αλμυρού. Προς αυτή την κατεύθυνση, στόχος της εν λόγω εκδήλωσης είναι να επιχειρήσει να «φωτίσει» και να αναλύσει τα δομικά χαρακτηριστικά, αλλά και τα διαχρονικά ζητήματα της ελληνικής οικονομίας.

Παράλληλα, η εκδήλωση εντάσσεται στον δεύτερο κύκλο διαλόγων της Κοινότητας Διαλόγου Σύνθεσις με θεματικό τίτλο «Έμφαση στα μεγάλα, ανάλυση στα μικρά». Η Κοινότητα Διαλόγου Σύνθεσις αποτελεί μία προσπάθεια ουσιώδους αλληλεπίδρασης πολιτών από ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών, ακαδημαϊκών και κοινωνικών χώρων με σκοπό τη σύνθεση ιδεών, προσεγγίσεων και απόψεων που δύναται να επιτευχθεί και να προκύψει μέσα από τη διάδραση και την ώσμωση όλων όσοι κινούνται στο δημιουργικό και ορθολογικό ευρωπαϊκό χώρο του κοινωνικού, οικονομικού και πολιτικού φάσματος. Η στόχευση είναι να αναπτυχθεί ένας χώρος διαλόγου ώστε να προβάλλονται καινοτόμες ιδέες και προτάσεις, εντός της κοινότητας αλλά και εκτός αυτής, με διάθεση σύνθεσης, σε μία στιγμή που η κοινωνία παρουσιάζει τάσεις αποσύνθεσης και ενίσχυσης των άκρων.

Πληροφορίες για τους Ομιλητές

Ο Κωνσταντίνος Τσαμαδιάς είναι Ομότιμος Καθηγητής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου στο ακαδημαϊκό πεδίο: Οικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων και Πολιτικών στην Εκπαίδευση, τη Διά Βίου Μάθηση και την Έρευνα. Είναι πτυχιούχος του Μαθηματικού Τμήματος και του Οικονομικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος (Ph.D) στην Οικονομική της Εκπαίδευσης από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διδάσκει σε Μεταπτυχιακά Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ειδικών στα Οικονομικά της Εκπαίδευσης. Έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης και Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Ε.Δ.Β του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στα οικονομικά της εκπαίδευσης, της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, της καινοτομίας, της οικονομικής ανάπτυξης και των δημόσιων οικονομικών. Εργασίες του, πάνω από 40, έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως: Εconomics of Ιnnovation and Νew Τechnology, Journal of Technology Transfer, Education Economics, International Economic Journal, International Journal of Education Economics and Development κ.α.

O Χρήστος Διαμαντόπουλος σπούδασε οικονομικά και οργάνωση σε Ελλάδα, Γαλλία και ΗΠΑ, με υποτροφίες σε όλη τη διάρκεια των σπουδών. Καθηγητής, και ιδρυτικό μέλος, της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, δίδαξε επίσης, ξεκινώντας από τις ΗΠΑ, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Διετέλεσε ειδικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα οργάνωσης της Κεντρικής Διοίκησης του Κράτους. Επίσης, εργάστηκε για χρόνια στον ιδιωτικό τομέα, στο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχάνων (ΣΕΒ), στην Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) σε θέματα οικονομίας και οργάνωσης. Τα ενδιαφέροντά του σήμερα συνδέονται με την επιχειρηματικότητα, είναι σύμβουλος του ΔΣ της “Endeavor Greece” και είναι μέλος του Academic Board του “Ludwig von Mises Institute International”.

Ο Χρήστος Τριαντόπουλος είναι ερευνητής στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) και κατάγεται από τη Νέα Αγχίαλο Μαγνησίας. Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και έλαβε τον μεταπτυχιακό τίτλο του στις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σπουδές από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έλαβε τον διδακτορικό τίτλο σπουδών του πάνω στην πολιτική οικονομία των χρηματοπιστωτικών συστημάτων, εκπονώντας τμήμα των διδακτορικών του σπουδών, με υποτροφία, στο London School of Economics. Παράλληλα, έχει δραστηριοποιηθεί ερευνητικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και στο University of Sussex, ως visiting research fellow, ενώ επαγγελματικά, μεταξύ άλλων, κατείχε συμβουλευτική θέση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών (2012-2014) και στο Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (2015) και θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (2016). Διδάσκει οικονομικά και δημόσια οικονομικά στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στο ΑΤΕΙ Πελοποννήσου. Τέλος, είναι συνιδρυτής και επικεφαλής της Κοινότητας Διαλόγου Σύνθεσις.

Περισσότερες Πληροφορίες

Blog: http://www.sinthesis-eu.gr

Email: sinthesis.eu@gmail.com

Newsletter: sinthesis.eu.newsletter@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/Sinthesis.eu