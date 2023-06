Στο πλαίσιο της διάχυσης των αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ “SCHEME – Sustainable Codes and Holistic Environment for Minor migrants in Europe”, με επιστημονικά υπεύθυνη την κ. Γεωργία Ανδρέου, Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διοργανώνεται ημερίδα με τίτλο «Ανήλικοι Ασυνόδευτοι Πρόσφυγες: Δικαίωμα σε αξιοπρεπή υποδοχή, ζωή και εκπαίδευση» την Τετάρτη 21 Ιουνίου. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο Σαράτση, στο Παραλιακό Συγκρότημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στον Βόλο, από τις 18:00 έως τις 21:00μ.μ. Με την ολοκλήρωση της ημερίδας θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.