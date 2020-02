Ημερίδα και διεθνές συνέδριο από την Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών

Ημερίδα και διεθνές συνέδριο διοργανώνει η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου σε συνεργασία με άλλους ακαδημαϊκούς και θεολογικούς φορείς. Συγκεκριμένα:

Το Σάββατο 14 Μαρτίου, στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας, θα πραγματοποιηθεί ημερίδα με θέμα «Ο Αμίλκας Αλιβιζάτος και η νεοελληνική θεολογία: Πανεπιστημιακή διδασκαλία, εκκλησιαστική διακονία και οικουμενικός διάλογος». Η ημερίδα διοργανώνεται σε συνεργασία με το Ίδρυμα Θρησκευτικών Επιστημών (Fondazione per le Scienze Religiose – FSciRe) της Μπολόνια (Ιταλία) και εντάσσεται στη σειρά θεολογικών συναντήσεων με γενικό τίτλο «Θεολογικές Προσωπογραφίες».

Το τετραήμερο 14 ώς 17 Μαΐου διοργανώνεται το διεθνές συνέδριο «Ορθόδοξες Επινοήσεις της Ανατολής» (Orthodox Constructions of the East) στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας με ταυτόχρονη μετάφραση από και προς τα αγγλικά. Λεπτομερέστερη ενημέρωση για την ημερίδα και το συνέδριο θα ανακοινωθεί σύντομα, ενώ η Ακαδημία και οι επιμέρους τομείς της προετοιμάζουν και άλλες συναφείς εκδηλώσεις.

Η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου, η οποία το 2020 συμπληρώνει τα 20 της χρόνια, λειτουργεί ως ένα ανοιχτό εργαστήρι σκέψης και διαλόγου της Εκκλησίας με τη διανόηση και την κοινωνία, οργανώνοντας με τη μορφή του ανοιχτού πανεπιστημίου ετήσιους θεματικούς κύκλους σπουδών, διεθνή σεμινάρια, συνέδρια και εκδόσεις.