Ημερίδα για την ενεργή μάθηση στην πολυτεχνική εκπαίδευση

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (http://e-ce.uth.gr), και συγκεκριμένα η ερευνητική ομάδα Δημιουργικών Τεχνολογιών Μάθησης (http://ctll.e-ce.uth.gr), διοργανώνει στις 9 Απριλίου 2021 διεθνή επιστημονική ημερίδα με θέμα «Ενεργή Μάθηση στην Πολυτεχνική Εκπαίδευση». Στη συνάντηση θα συμμετέχουν ερευνητές, διδάσκοντες, και φοιτητές από 17 πανεπιστήμια από την Ευρώπη και την Ασία και συγκεκριμένα από το Porto Polytechnic (Πορτογαλία), Technical University of Gabrovo (Βουλγαρία), University of Central Lancashire (Ηνωμένο Βασίλειο), Tallinn University (Εσθονία), University of Malaya (Μαλαισία), Universiti Tenaga Nasional (Μαλαισία), Hanoi University (Βιετνάμ), Hanoi University of Science and Technology (Βιετνάμ), Von Neumann Institute Ho Chi Minh City University (Βιετνάμ), ISRA University (Πακιστάν), National University of Future and Emerging Sciences (Πακιστάν), Kathmandu University (Νεπάλ), Tribhuvan University (Νεπάλ), Meanchey University (Καμπότζη), Institute of Technology Cambodia (Καμπότζη), και University of Battambang (Καμπότζη).

Η διεθνής εκδήλωση διοργανώνεται με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης εργασιών του ερευνητικού έργου ALIEN: Active Learning in Engineering Education (http://projectalien.eu) που χρηματοδοτείται από τη δράση Capacity Building in Higher Education του προγράμματος Erasmus+ και υλοποιείται από τον Ιανουάριο 2018 μέχρι τον Απρίλιο 2021. Το ερευνητικό έργο στοχεύει στην προώθηση της προβληματοκεντρικής μάθησης στην πολυτεχνική τριτοβάθμια εκπαίδευση με σκοπό την ανάπτυξη θεμελιώδους γνώσης και ήπιων δεξιοτήτων που χρειάζονται οι νέοι μηχανικοί για να συνθέσουν λύσεις για τις προκλήσεις του 21ου αιώνα.

Στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ALIEN δημιουργήθηκαν εργαστήρια στα συμμετέχοντα πανεπιστήμια στη Μαλαισία, το Βιετνάμ, την Καμπότζη, το Πακιστάν, και το Νεπάλ. Αναπτύχθηκε μια ψηφιακή πλατφόρμα προβληματοκεντρικής μάθησης που φιλοξενεί πάνω από 300 μαθησιακές δραστηριότητες βασιζόμενες σε ψηφιακές προσομοιώσεις, εφαρμογές, και μαθησιακά παιχνίδια. Διοργανώθηκε μια σειρά από 9 διεθνείς διαδυκτιακές εκδηλώσεις (webinars) και πάνω από 100 δράσεις εκπαίδευσης διδασκόντων και ανταλλαγής καλών πρακτικών σε όλους τους συμμετέχοντες οργανισμούς σε Ευρώπη και Ασία. Η προβληματοκεντρική μάθηση εφαρμόστηκε σε πάνω απο 130 μαθήματα σε διάστημα 2 ετών στους 17 συμμετέχοντες οργανισμούς με θετική επίδραση σε πάνω από 10.000 φοιτητές.

Στην ημερίδα θα μιλήσουν ερευνητές από τους συμμετέχοντες οργανισμούς παρουσιάζοντας θέματα που άπτονται της προβληματοκεντρικής μάθησης, καθώς και εμπειρίες από την εφαρμογή της σε ευρύ φάσμα των προγραμμάτων σπουδών τους.

Επιστημονικά υπεύθυνος του ερευνητικού έργου ALIEN είναι ο ομ. καθ.του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Ηλίας Χούστης, ενώ οργανωτικά υπεύθυνη είναι το μέλος Ε.ΔΙ.Π του ΤΗΜΜΥ κ. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα.