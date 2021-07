Ημερίδα για θέματα φύλου και ισότητας στο σχολείο

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχοντας συμμετάσχει στις δράσεις του ερευνητικού ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο Gender Equality Charter Mark (GECM): Expanding the use of the ‘Gender Equality Charter Mark for Schools‘ across Europe, με επιστημονική υπεύθυνη την καθηγήτρια Άννα Χρονάκη διοργανώνει Ημερίδα με θέμα “Αγγίζοντας το Φύλο στην Εκπαίδευση: Θέματα Φύλου και Ισότητας στο Σχολείο”. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20 Ιουλίου 2021: 10.00 με 16.00 στην πλατφόρμα zoom.

Για δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με την ηλεκτρονική διεύθυνση genderpaideia@uth.gr.

Η διεύθυνση zoom θα σταλεί στα προσωπικά email των ατόμων που θα δηλώσουν συμμετοχή.

Με την ολοκλήρωση των διαλέξεων και των εργαστηρίων θα λάβετε βεβαίωση παρακολούθησης.

Ακολουθεί το πρόγραμμα της ημερίδας και η περιγραφή του προγράμματος:

Πρόγραμμα Ημερίδας Συνοπτική Περιγραφή του προγράμματος GECM

ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα Αγγίζοντας το Φύλο στην Εκπαίδευση: Θέματα Φύλου και Ισότητας στο Σχολείο

Τρίτη 20 Ιουλίου 2021: 10.00 με 16.00

Για να παρακολουθήσετε την ημερίδα δηλώστε συμμετοχή στέλνοντας το ονοματεπώνυμό σας στο [email protected] και θα σας αποσταλεί λινκ για την σύνδεσή σας στην πλατφόρμα zoom.

Βαδίζοντας προς την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος GECM: Gender Equality Charter Mark for Schools, στο οποίο το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας συμμετέχει και συνεργάζεται με ακόμη οκτώ φορείς, οργανώνεται ημερίδα η οποία αφορά μια σειρά από διαλέξεις και εργαστήρια για θέματα Φύλου και Ισότητας στο σχολείο. Στόχος είναι να συζητηθεί πως μπορεί να ενημερωθεί, να ενεργοποιηθεί και να αυτο-οργανωθεί μια σχολική κοινότητα από τα κάτω γύρω για ζητήματα ενεργούς πολιτικής για το φύλο. Τόσο οι διαλέξεις όσο και τα εργαστήρια είναι ανοικτά σε όλους, όλα και όλες – εκπαιδευτικούς, φοιτήτριες/ες, μαθητές/τριες και στελέχη της εκπαίδευσης.

Πρώτο μέρος

10.00: Έναρξη και Χαιρετισμοί

10.10: Αγγίζοντας το Φύλο στην Εκπαίδευση, Άννα Χρονάκη, Καθηγήτρια ΠΘ

10.30: Το Φύλο ως Δόλωμα, Χλόη Κολύρη, Ψυχαναλύτρια

10.50: Η Σχολική Κοινότητα Συζητά Ζητήματα Φύλου, Βίλμα Μενίκη, Εκπαιδευτικός/Ακτιβίστρια, Δημιουργός ντοκιμαντέρ οι Κατίνες μου

11.10: Tα Αορατοποιημένα Ίντερσεξ Παιδιά στο Σχολείο, Ρηνιώ Συμεωνίδου, Γονέας/Ακτιβίστρια, Συνιδρ. Intersex Greece, Ιστορικός Ευρ. Πολιτισμού

11.30: Συζήτηση

12.00: Διάλειμμα

Δεύτερο μέρος

12.30: Ιστοριογραφία Φύλου και Κινημάτων, Δήμητρα Τζανάκη, Δρ. Παν/μίου Οξφόρδης και Περσεφόνη Κερεντζή, Εκπαιδευτικός, Υποψήφια Δρ. ΕΚΠΑ

13.00: Γλώσσα και Φύλο, Πηνελόπη Καρδάση, Εκπαιδευτικός, Μετ/κή φοιτήτρια ΠΘ

13.30: Συζήτηση

14.00: Διάλειμμα

14.15: Αριθμοί και Φύλο, Νικόλαος Βλασερός, Εκπαιδευτικός, Δρ. Παν/μίου Λάφμπορο

14.45: Η Δική μας Πράξη, Ειρήνη Λαζαρίδου, Εκπαιδευτικός, Υποψήφια Δρ. ΠΘ, και Έφη Μανιώτη, Εκπαιδευτικός, Υποψήφια Δρ. ΠΘ

15.15: Συζήτηση

16.00: Λήξη

Το Πρόγραμμα GECM

Αντικείμενο του ερευνητικού προγράμματος με διάρκεια από 01-12-2018 έως 31-08-2021 είναι η συστημική προσέγγιση ζητημάτων που αφορούν την έμφυλη ισότητα στην πρωτοβάθμια και προσχολική εκπαίδευση στην Ευρώπη. Οι 9 συνολικά εταίροι που συμμετέχουν στις δράσεις περιλαμβάνουν τους εξής:

Development Education Centre South Yorkshire (DECSY), Sheffield, UK.

Sudwind Association for Development Policy and Global Justice, Vienna, Austria.

OXFAM Italia, Florence, Italy.

Forum za Slobodu Odgoja, Zagreb, Croatia.

Peace Education Institute, Helsinki, Finland.

University of Thessaly (UTH), Volos, Greece.

Anthropolis Association, Budapest, Hungary.

Center for Citizenship Education (CEO), Warsaw, Poland.

Slovenske Centrum pre Komunikaciu a Rozvoj, Bratislava, Slovakia.

Κύριος στόχος είναι η προαγωγή ισότιμων ως προς το φύλο εκπαιδευτικών ευκαιριών, η εξάλειψη έμφυλων στερεοτύπων και προκαταλήψεων στις διδακτικές πρακτικές και στα γνωστικά αντικείμενα, η διαμόρφωση ενός ευαισθητοποιημένου ως προς το φύλο εκπαιδευτικού περιβάλλοντος μάθησης και αλληλόδρασης (εντός και εκτός τάξης), στην ηγεσία και στο τρόπο λήψης αποφάσεων εντός σχολικής κοινότητας αλλά και η καλλιέργεια στάσεων και κριτικής σκέψης που συνδέονται με την ταυτότητα φύλου. Κύριοι αποδέκτες είναι μαθητές ηλικίας 3-18 χρονών, εκπαιδευτικοί αλλά και η ευρύτερη κοινωνία.