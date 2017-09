«Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο» στον Βόλο η Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου

Στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, που ξεκινά αύριο Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017, συμμετέχει για ακόμη μία χρονιά ο Δήμος Βόλου. Πρόκειται για έναν θεσμό που έχει καθιερωθεί και λειτουργεί ανελλιπώς από το 2002 και συμμετέχουν όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέμα της φετινής διοργάνωσης είναι η μοιρασμένη μετακίνηση (με σύνθημα: SHARING GETS YOU FURTHER) και δίνεται έμφαση στη χρήση των μαζικών μέσων μεταφοράς καθώς και άλλων τρόπων μετακίνησης που επιτυγχάνουν μείωση του οδικού κυκλοφοριακού φόρτου στις πόλεις και περιορισμό των συνεπαγόμενων αρνητικών επιπτώσεων (ρύποι, θόρυβος κλπ.).

Στο πλαίσιο προώθησης θεμάτων βιώσιμης κινητικότητας, καθώς και της μοιρασμένης μετακίνησης στην πόλη του Βόλου, ο Δήμος Βόλου με την αρμόδια Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με το Εργαστήριο Κυκλοφορίας, Μεταφορών και Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας – TTLog και το Σωματείο Κινητικά Αναπήρων Μαγνησίας «Ιππόκαμπος» ανέλαβαν να συνδιοργανώσουν μία σειρά δράσεων διάχυσης πληροφόρησης και αφύπνισης των χρηστών του αστικού οδικού δικτύου. Οι δράσεις κορυφώνονται με την εκδήλωση «Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο» που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017 & ώρα 10.00 π.μ. με αφετηρία και σημείο συνάντησης το «Άγαλμα» της κεντρικής παραλίας του Βόλου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, μεταξύ άλλων θα υλοποιηθούν:

Μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής

Διαγωνισμοί ζωγραφικής

Μίνι ποδηλατικός γύρος

Συμβολικό «κλείσιμο» κεντρικής οδού της πόλης

Πορεία με τα πόδια, με ποδήλατα και αναπηρικά αμαξίδια

Διαδρομή με λεωφορείο της Αστικό ΚΤΕΛ

Παράλληλα, θα χορηγηθούν μπαλόνια, αναψυκτικά και σνακ στα μικρά παιδιά.

Την εκδήλωση υποστηρίζουν το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Βόλου, η Αντιδημαρχεία Πολιτισμού & Παιδείας και η ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ. Στις δράσεις συμμετέχουν η Αστικό ΚΤΕΛ Βόλου Α.Ε., η Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων Μαγνησίας, η Κ.Σ.Ε. Δράση & Ενέργεια – Ποδηλατοδράσεις, ποδηλατικοί & αθλητικοί σύλλογοι της πόλης, σύλλογοι ΑΜΕΑ και λοιποί φορείς.

Η ενεργή συμμετοχή των πολιτών είναι ιδιαίτερα σημαντική για την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης κινητικότητας στην πόλη μας, με στόχο ευκολότερες, ασφαλέστερες και οικονομικότερες μετακινήσεις, μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, διασφάλιση ενεργειακών πόρων και ευρύτερα την προστασία του πλανήτη μας από την κλιματική αλλαγή, συμβάλλοντας στη διασφάλιση ενός υγιούς περιβάλλοντος διαβίωσης και για τις επόμενες γενιές.

Στόχοι του προγράμματος

Η μοιρασμένη μετακίνηση είναι ένας σύγχρονος, διασκεδαστικός και περιβαλλοντικά φιλικός τρόπος μετακίνησης και αποτελεί μία εναλλακτική λύση στη βιώσιμη αστική κινητικότητα όλων των πόλεων.

Τρόποι μοιρασμένης μετακίνησης:

Carpooling (Μοιρασμένη μετακίνηση): Είναι η πρακτική κατά την οποία κάποιος/α που μετακινείται μόνος/η με το αυτοκίνητό του/της, συνδυάζει τη διαδρομή του έτσι ώστε να εξυπηρετεί και άλλους επιβάτες γνωστούς ή αγνώστους προς αυτόν/η. Το αποτέλεσμα είναι η αύξηση της πληρότητας του αυτοκινήτου του/ης, η μείωση του συνολικού κόστους της μετακίνησης ανά άτομο και η μείωση του αριθμού των αυτοκινήτων στο οδικό δίκτυο.

(Μοιρασμένη μετακίνηση): Είναι η πρακτική κατά την οποία κάποιος/α που μετακινείται μόνος/η με το αυτοκίνητό του/της, συνδυάζει τη διαδρομή του έτσι ώστε να εξυπηρετεί και άλλους επιβάτες γνωστούς ή αγνώστους προς αυτόν/η. Το αποτέλεσμα είναι η αύξηση της πληρότητας του αυτοκινήτου του/ης, η μείωση του συνολικού κόστους της μετακίνησης ανά άτομο και η μείωση του αριθμού των αυτοκινήτων στο οδικό δίκτυο. Car-sharing (Μοιρασμένο όχημα): Είναι ένα νέο πρότυπο μετακίνησης, το οποίο παρέχει στον μετακινούμενο τη δυνατότητα χρήσης αυτοκίνητου ακόμη και για μικρή χρονική διάρκεια, χωρίς αυτό να του ανήκει και επομένως χωρίς να επωμίζεται το πλήρες κόστος συντήρησης και λειτουργίας του. Συνήθως τα μοιρασμένα οχήματα είναι ηλεκτρικά, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των ρύπων που προέρχονται από τα συμβατικά οχήματα. Παρέχονται ειδικοί χώροι στάθμευσης στους οποίους είναι δυνατή η φόρτισή τους.

(Μοιρασμένο όχημα): Είναι ένα νέο πρότυπο μετακίνησης, το οποίο παρέχει στον μετακινούμενο τη δυνατότητα χρήσης αυτοκίνητου ακόμη και για μικρή χρονική διάρκεια, χωρίς αυτό να του ανήκει και επομένως χωρίς να επωμίζεται το πλήρες κόστος συντήρησης και λειτουργίας του. Συνήθως τα μοιρασμένα οχήματα είναι ηλεκτρικά, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των ρύπων που προέρχονται από τα συμβατικά οχήματα. Παρέχονται ειδικοί χώροι στάθμευσης στους οποίους είναι δυνατή η φόρτισή τους. Bike-sharing (Μοιρασμένα ποδήλατα): Τα κοινόχρηστα ποδήλατα είναι ποδήλατα που προορίζονται για χρήση μικρής χρονικής διάρκειας μέσα στην ημέρα, εξυπηρετώντας συγκεκριμένες μετακινήσεις. Το κόστος χρήσης των κοινόχρηστων ποδηλάτων είναι ανάλογο της διάρκειας μίσθωσής τους, ενώ παρέχονται ειδικοί χώροι στάθμευσής τους μέσα στην πόλη.

Στόχοι των παραπάνω τρόπων μετακίνησης είναι:

-να παράσχουν περισσότερες επιλογές κινητικότητας

-να συνεισφέρουν στη παράδοση των εμπορευμάτων «last-mile distribution»

-να μειώσουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση

-να περιορίσουν τις διάφορες μορφές ρύπανσης

-να μειώσουν τα έξοδα μεταφοράς

-να μειώσουν την κατανάλωση ορυκτών καυσίμων

-να διαμορφώσουν επιλογές μετακίνησης για όσους δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν και να συντηρήσουν ένα όχημα

-να συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη μετακίνηση.

Αναμενόμενα Πλεονεκτήματα του προγράμματος για την πόλη μας

Οικονομικά:

Σύμφωνα με έρευνες ένα κοινόχρηστο αυτοκίνητο ισοδυναμεί με 4 µε 8 οχήματα ιδιωτικής χρήσης. Αυτό σημαίνει ότι απαιτούνται λιγότερες ανθρωποώρες για το σχεδιασμό, ρύθμιση και συντήρηση των θέσεων στάθμευσης.

Εξοικονόμηση χώρου:

Απαιτείται λιγότερος χώρος για την κατασκευή και συντήρηση θέσεων στάθμευσης

Ο επιπλέον χώρος που ελευθερώνεται µπορεί να αξιοποιηθεί µε τη δημιουργία πάρκων, παιδικών χαρών, θέσεων ποδηλάτων, κλπ.

Περιβαλλοντικά:

Ορθολογικότερη χρήση αυτοκινήτου σημαίνει και λιγότερες εκπομπές. Έρευνα έδειξε ότι σε πόλεις που λειτουργούν τέτοιες υπηρεσίες το 18% των ερωτηθέντων χρησιμοποιεί πλέον το αυτοκίνητό του σπάνια ή 2-3 φορές το μήνα. Επίσης, το 11% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι στο νοικοκυριό του δεν αγοράστηκε δεύτερο ή τρίτο αυτοκίνητο μετά τη χρήση της υπηρεσίας.

το 15% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός αυτοκινήτου προέρχεται από την παραγωγή του, έτσι η µείωση της παραγωγής αυτοκινήτων κάνει καλό στο περιβάλλον

Κυκλοφοριακά:

Οι χρήστες των υπηρεσιών αυτών έχουν καταφέρει να «αποτοξινωθούν» από το ιδιωτικό τους όχημα. Οι χρήστες αυτοί κάνουν μεγαλύτερη χρήση των λοιπών βιώσιμων μέσων μεταφοράς.

Κοινωνικά: