Με οικολογικό τρόπο εξαφανίστηκαν με παρέμβαση του Πανεπιστημίου οι κάμπιες από το πάρκο του Αγ. Κωνσταντίνου

Oλοκληρώθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα LIFE PISA « Καταπολέμηση της κάμπιας του πεύκου στο αστικό περιβάλλον», με επιστημονικό αντικείμενο την οικολογική αντιμετώπιση της κάμπιας του πεύκου σε αστικές περιοχές. Η κάμπια του πεύκου προκαλεί σημαντικά προβλήματα στη δημόσια υγεία, προκαλώντας άσθμα, επιπεφυκίτιδες, δερματίτιδες κ.α., ιδίως σε παιδιά, ενώ υποβαθμίζει και τον χαρακτήρα αναψυχής πάρκων, δημοσίων χώρων κτλ. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE PISA υλοποιήθηκε από το Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με υπεύθυνο τον Καθηγητή Χρήστο Αθανασίου.Θέμα προερχόμενο από την ερευνητική εργασία με τίτλο “Evaluation of pheromone trap devices for the capture of Thaumetopoea pityocampa (Lepidoptera: Thaumetopoeidae) in southern Europe” φιλοξενήθηκε στο εξώφυλλο Ιουνίου 2017, του έγκριτου διεθνούς περιοδικού Journal of Economic Entomology, που εκδίδεται από την Εντομολογική Εταιρεία της Αμερικής (Entomological Society of America), Πρόκειται για «λιτανεία» από κάμπιες του πεύκου (T. pityocampa) στο Πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου, μπροστά στο κτίριο Παπαστράτου. Αξίζει να σημειωθεί ότι, στο πλαίσιο του LIFE PISA για πρώτη φορά μελετήθηκε η κάμπια του πεύκου ταυτόχρονα σε όλες τις παραμεσόγειες περιοχές, ενώ επιστημονική μελέτη στην Ελλάδα ανίχνευσε και ονόμασε ένα νέο είδος κάμπιας των πεύκων στην Ελλάδα, το Thaumetopoea hellenica, που σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει Θαυματοποιός η Ελληνική.