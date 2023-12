Ιερουσαλήμ: Η στιγμή που Ισραηλινοί αστυνομικοί επιτίθενται σε φωτορεπόρτερ του Anadolu και τον ξυλοκοπούν άγρια

Ένα σοκαριστικό βίντεο που καταγράφει την επίθεση που δέχτηκε ένας φωτορεπόρτερ του τουρκικού πρακτορείου Anadolu από Ισραηλινούς αστυνομικούς την περασμένη Παρασκευή δημοσιεύουν διεθνή ΜΜΕ.

Σύμφωνα με το Anadolu, ο δημοσιογράφος Μουσταφά Αλκαρούφ κάλυπτε συγκέντρωση Παλαιστινίων σε γειτονιά της ανατολικής Ιερουσαλήμ, κοντά στο Τέμενος Αλ-Ακσά, εν μέσω των περιορισμών που έχει επιβάλει το Ισραήλ για τις προσευχές στο τζαμί και βρίσκονται σε ισχύ εδώ και 10 εβδομάδες.

Στελέχη της ισραηλινής αστυνομία που είχαν τοποθετήσει οδοφράγματα στην περιοχή αρχικά απείλησαν με όπλο τον Αλκαρούφ, και στη συνέχεια τον πέταξαν στο έδαφος χτυπώντας τον και κλωτσώντας τον με μανία.

Anadolu photojournalist Mustafa Alkharouf violently attacked by Israeli army in occupied East Jerusalem while covering Palestinian prayers near Al-Aqsa Mosque

Ο φωτορεπόρτερ, που τραυματίστηκε στο πρόσωπο και το σώμα από τα χτυπήματα, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Μακάσεντ στην ανατολική Ιερουσαλήμ.

Mustafa Alkharouf who was assaulted by Israeli forces while on duty in occupied East Jerusalem, has been discharged after receiving treatment

Head of International Federation of Journalists condemn 'violent and aggressive' attack on Anadolu photojournalist Mustafa Alkharouf

