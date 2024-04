«Ιδανική πόλη» 2.500 κατοικιών σε 320 στρέμματα αγροτικής γης στο Κεντ οραματίζεται ο Κάρολος – Αντιδρούν οι ντόπιοι

Έξαλλοι είναι Βρετανοί πολίτες με τα σχέδια του βασιλιά Κάρολου που προτείνει την κατασκευή 2.500 κατοικιών σε 320 στρέμματα αγροτικής γης σε μια ιστορική πόλη. Οι κάτοικοι του Faversham, στο Κεντ, επέκριναν τις προτάσεις που υπέβαλε το Δουκάτο της Κορνουάλης, καθώς πιστεύουν ότι θα «καταπιούν» την πόλη και θα τη μετατρέψουν σε «αστική μάζα».

Τα σχέδια, τα οποία ανακοινώθηκαν για πρώτη φορά όταν ο βασιλιάς, ως δούκας της Κορνουάλης, τότε, διοικούσε το δουκάτο το 2018, επιδιώκουν την κατασκευή 120 κατοικιών κάθε χρόνο σε μια περίοδο 20 ετών.

Μια αίτηση προς έγκριση για να χτιστούν αρχικά 261 σπίτια υποβλήθηκε στο τοπικό συμβούλιο τον περασμένο Δεκέμβριο, προκαλώντας την οργή των ντόπιων, που υποστηρίζουν ότι η πόλη δεν έχει τις υποδομές που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν μια τέτοια ανάπτυξη, αναφέρει η Telegraph. Ορισμένοι ισχυρίστηκαν ότι οι προτάσεις θα επηρεάσουν αρνητικά το τοπικό περιβάλλον και θα έρθουν σε αντίθεση με την αγάπη του βασιλιά για τη φύση, ενώ άλλοι λένε ότι θα αυξηθεί η κυκλοφορία και η ατμοσφαιρική ρύπανση.

