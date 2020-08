Ηχηρό μήνυμα Σακελλαροπούλου στην Τουρκία: Δεν μας πτοείτε – Τι ζητά ο Τσαβούσογλου

Πρόεδρος της Δημοκρατίας Αικατερίνη Σακελλαροπούλου παραβρέθηκε σήμερα 15 Αυγούστου 2020, στη Δοξολογία στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αγιάσο Λέσβου. Μετά το πέρας της λειτουργίας και την ξενάγησή της στο Λαογραφικό και το Εκκλησιαστικό Βυζαντινό Μουσείο από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μυτιλήνης, Ερεσού και Πλωμαρίου κ. Ιάκωβο, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Πάσχα του καλοκαιριού» ονόμασε τον Δεκαπενταύγουστο ο Φώτης Κόντογλου. Σύμβολο της καταπάτησης του θανάτου, γιατί η Παναγία μπορεί να «εκοιμήθη», δεν «κατέλιπε», όμως, τον «κόσμον». Ο λαός μας τής το ανταποδίδει, θεωρώντας την παντοτινή μητέρα, τροφό και προστάτιδα, εκείνη που γρηγορεί και μεσιτεύει.

Σήμερα που βρίσκομαι στη Λέσβο, με τις τόσες εκκλησιές της Παναγίας, σκέφτομαι πόσο πλούσιος είναι ο συναισθηματικός δεσμός που ανέπτυξε ο λαός μας με το πρόσωπό της, δίνοντάς της πεντακόσια σχεδόν ποιητικά προσωνύμια. Πόσο την αγάπησε, πόσο όμορφα την ύμνησε, πόσο συχνά προσέτρεξε στη μέριμνα και τη συνδρομή της. Βαθιά ριζωμένη στην εθνική και πνευματική μας παράδοση από την εποχή του Βυζαντίου, δεν ήταν μόνο η καταφυγή και η αγία σκέπη, αλλά και η Υπέρμαχος Στρατηγός που ενέπνεε σθένος, ενότητα και ομοψυχία στις δύσκολες ώρες. Σθένος, ενότητα και ομοψυχία που χρειαζόμαστε σήμερα, απέναντι στις δοκιμασίες της πανδημίας καιτης οικονομικής ανασφάλειας. Απέναντι, ιδίως, στην απειλή και αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων από την τουρκική ηγεσία.

Από την ακριτική Λέσβο αναγνωρίζουμε σήμερα την οφειλή μας στις ένοπλες δυνάμεις μας, που με αυταπάρνηση και ετοιμότητα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της υπεράσπισης της πατρίδας.

Η Ελλάδα είναι ένα ευρωπαϊκό Κράτος Δικαίου. Τηρεί τις δεσμεύσεις της, τιμά την ιστορία της και τη γεωπολιτική της θέση. Τα νησιά μας επωμίστηκαν δυσανάλογο βάρος στη διαχείριση της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης. Οι νησιώτες μας επέδειξαν ευθύνη και αλληλεγγύη, σε καιρούς δύσκολους. Διαφυλάξαμε, στον Έβρο και το Αιγαίο, με αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα, όχι μόνο τα δικά μας σύνορα, αλλά και τα σύνορα της Ευρώπης.

Έχουμε απόλυτο σεβασμό στις αρχές του διαλόγου και της καλής γειτονίας και σύμμαχό μας το διεθνές δίκαιο. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με τους εταίρους μας και αξιοποιούμε όλες τις δυνατές διπλωματικές οδούς. Η προκλητικότητα και η επιθετικότητα της Τουρκίας δεν μας πτοούν. Αντίθετα, την απομονώνουν διεθνώς, καθώς γίνεται όλο και περισσότερο κατανοητή η ορθότητα των θέσεών μας. Η χώρα μας είναι πυλώνας σταθερότητας και αποτρεπτικής ισχύος στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και έτσι θα παραμείνει.

Τσαβούσογλου: Η ΕΕ να απευθύνεται σε όσους δεν σέβονται την Τουρκία

Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας δίνει την απάντησή του στο κείμενο συμπερασμάτων του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, σε δήλωση του, επαναλαμβάνει ότι η Τουρκία επιθυμεί διάλογο με την Ελλάδα και την Κύπρο, και παράλληλα επιτίθεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καλώντας την να απευθυνθεί σε αυτούς που δεν σέβονται την Τουρκία.

«Η Τουρκία τάσσεται υπέρ του διαλόγου και των διαπραγματεύσεων. Είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί τα νόμιμα δικαιώματα και τα συμφέροντά της. Το κάλεσμα της ΕΕ δεν πρέπει να απευθύνεται σε εμάς αλλά σε όσους λαμβάνουν μονομερή και προκλητικά μέτρα στην Ανατολική Μεσόγειο και εκείνους που δεν σέβονται τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων», αναφέρει Τούρκος υπουργός Εξωτερικών.

Turkey is in favor of dialogue&negotiations. Determined to defend her legitimate rights&interests. EU’s call shouldn’t be addressed to us but to those who take unilateral&provocative steps in Eastern Med. and those who don’t respect rights&interests of Turkey&Turkish Cypriots. https://t.co/O4RtVJ2lEc

— Turkish MFA (@MFATurkey) August 15, 2020