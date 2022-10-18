Iατρικός Σύλλογος Μαγνησίας: Ποιοι εκλέγονται στα όργανα – Οι ψήφοι που συγκέντρωσαν

Την Κυριακή 16 Oκτωβρίου διεξήχθησαν οι εκλογές στον Ι.Σ.Μ. για εκλογή νέου Δ.Σ, εκπροσώπων στον Π.Ι.Σ., μελών Διοικητικού Συμβουλίου, για το Πειθαρχικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή. Από τους 930 εγγεγραμμένους στο Σύλλογο, οι έχοντες δικαίωμα ψήφου ήταν 800. Από αυτούς ψήφισαν οι 443 (συμμέτοχη 55,38%). Μετά την καταμέτρηση των έγκυρων ψηφοδελτίων τα αποτελέσματα έχουν ως ακολούθως:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Σύνολο ψηφοδελτίων: 443
Έγκυρα: 427
Άκυρα – Λευκά: 16
Συνδυασμός «ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» 220 ΨΗΦΟΙ 49,66% (6 ΕΔΡΕΣ)
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΨΗΦΟΙ
|1. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ
|29
|2. ΒΕΝΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|183
|3. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|59
|4. ΓΙΑΣΛΑΚΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|34
|5. ΓΙΟΒΑΝΝΗ-ΜΠΕΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|91
|6. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΦΙΛΙΤΣΑ
|77
|7. ΖΙΑΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|37
|8. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
|32
|9. ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
|16
|10. ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
|89
|11. ΜΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
|43
|12. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|34
|13. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΜΑΡΚΟΥ
|57
|14. ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|59
Συνδυασμός «ΙΑΤΡΟΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ» 207 ΨΗΦΟΙ 46,72% (5 ΕΔΡΕΣ)
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΨΗΦΟΙ
|1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
|41
|2. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|23
|3. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΡΙΖΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|36
|4. ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|39
|5. ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
|30
|6. ΚΑΡΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|62
|7. ΚΕΡΑΝΗ ΗΛΙΑΝΑ
|69
|8. ΛΥΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|50
|9. ΜΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|82
|10. ΜΟΡΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|39
|11. ΜΠΕΛΕΤΗΣ ΖΗΣΗΣ
|19
|12. ΝΤΕΡΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|51
|13. ΠΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|46
|14. ΡΑΠΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|13
|15. ΡΟΥΣΙΤΙ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
|18
|16. ΣΑΡΚΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
|87
|17. ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|35
|18. ΤΣΑΜΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
|148
|19. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
|28
|20. ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|53
|21. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ)
|42
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Σ.Μ. εκλέγονται:
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»: ΒΕΝΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΓΙΟΒΑΝΝΗ-ΜΠΕΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΦΙΛΙΤΣΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΙΑΤΡΟΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ»: ΤΣΑΜΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΣΑΡΚΟΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΜΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΚΕΡΑΝΗ ΗΛΙΑΝΑ, ΚΑΡΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ (Π.Ι.Σ.)
Σύνολο ψηφοδελτίων: 443
Έγκυρα: 420
Άκυρα – Λευκά: 23
Συνδυασμός «ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» 191 ΨΗΦΟΙ 43,11% (ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ 3 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ)
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΨΗΦΟΙ
|1. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|64
|2. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|93
|3. ΜΠΕΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|43
|4. ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|68
|5. ΡΗΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|61
|6. ΣΠΥΡΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
|48
Συνδυασμός «ΙΑΤΡΟΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ» 229 ΨΗΦΟΙ 51,69% (ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ 3 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ)
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΨΗΦΟΙ
|1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|26
|2. ΔΕΜΙΣΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|45
|3. ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
|36
|4. ΛΥΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|70
|5. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|67
|6. ΠΑΝΤΣΑΣ ΠΑΡΙΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|43
|7. ΠΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|51
|8. ΡΑΠΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|16
|9. ΣΑΡΚΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
|122
|10. ΤΣΑΜΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
|150
|11. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
|33
Εκπρόσωποι στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο εκλέγονται:
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΙΑΤΡΟΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ»: ΤΣΑΜΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΣΑΡΚΟΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΛΥΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»: ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Σύνολο ψηφοδελτίων: 443
Έγκυρα: 418
Άκυρα – Λευκά: 25
Συνδυασμός «ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» 180 ΨΗΦΟΙ 40,63% (3 ΕΔΡΕΣ)
|Πρόεδρος
|Αντιπρόεδρος
|ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΜΑΝΑΒΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|Τακτικά Μέλη
|Αναπληρωματικά Μέλη
|
Συνδυασμός «ΙΑΤΡΟΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ» 238 ΨΗΦΟΙ 53,72 % (3 ΕΔΡΕΣ)
|Πρόεδρος
|Αντιπρόεδρος
|ΠΑΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΓΚΟΛΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|
Τακτικά Μέλη
|
|Αναπληρωματικά Μέλη
|
Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ι.Σ.Μ. εκλέγονται:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΙΑΤΡΟΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ»)
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΚΟΛΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΙΑΤΡΟΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ»)
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΙΑΤΡΟΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ» – ΠΑΝΑΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΒΑΡΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗ ΠΑΝΤΕΛΕΙΑ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» – ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΛΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΙΑΤΡΟΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ» – ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ, ΤΟΛΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΣΑΜΑΚΟΒΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» – ΣΩΛΗΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σύνολο ψηφοδελτίων: 443
Έγκυρα: 407
Άκυρα – Λευκά: 36
Συνδυασμός «ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» 199 ΨΗΦΟΙ 44,92% (1 ΕΔΡΑ)
|Τακτικά Μέλη
|
Αναπληρωματικά Μέλη
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΨΗΦΟΙ
|1. ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ)
|60
|2. ΜΠΟΥΓΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|58
|3. ΧΑΛΚΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|85
Συνδυασμός «ΙΑΤΡΟΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ» 208 ΨΗΦΟΙ 46,95% (2 ΕΔΡΕΣ)
|
Τακτικά Μέλη
|
|Αναπληρωματικά Μέλη
|
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή του Ι.Σ.Μ. εκλέγονται:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΙΑΤΡΟΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ» – ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΠΑΠΑΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» – ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΙΑΤΡΟΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ» – ΜΠΑΧΛΑΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΡΙΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» – ΧΑΛΚΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ενστάσεις επί της διαδικασίας κατατίθενται από την Τετάρτη 19/10/2022 έως και την Τετάρτη 26/10/2022.