Τοπικά

Iατρικός Σύλλογος Μαγνησίας: Ποιοι εκλέγονται στα όργανα – Οι ψήφοι που συγκέντρωσαν

Την Κυριακή 16 Oκτωβρίου διεξήχθησαν οι εκλογές στον Ι.Σ.Μ. για εκλογή νέου Δ.Σ, εκπροσώπων στον Π.Ι.Σ., μελών Διοικητικού Συμβουλίου, για το Πειθαρχικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή. Από τους 930 εγγεγραμμένους στο Σύλλογο, οι έχοντες δικαίωμα ψήφου ήταν 800. Από αυτούς ψήφισαν οι 443 (συμμέτοχη 55,38%). Μετά την καταμέτρηση των έγκυρων ψηφοδελτίων τα αποτελέσματα έχουν ως ακολούθως:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σύνολο ψηφοδελτίων: 443
Έγκυρα: 427
Άκυρα – Λευκά: 16

Συνδυασμός «ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» 220 ΨΗΦΟΙ 49,66% (6 ΕΔΡΕΣ)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΨΗΦΟΙ
1.      ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ 29
2.      ΒΕΝΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 183
3.      ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 59
4.      ΓΙΑΣΛΑΚΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 34
5.      ΓΙΟΒΑΝΝΗ-ΜΠΕΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 91
6.      ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΦΙΛΙΤΣΑ 77
7.      ΖΙΑΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 37
8.      ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 32
9.      ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 16
10.  ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 89
11.  ΜΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 43
12.  ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 34
13.  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΜΑΡΚΟΥ 57
14.  ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 59

 

Συνδυασμός «ΙΑΤΡΟΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ» 207 ΨΗΦΟΙ 46,72% (5 ΕΔΡΕΣ)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΨΗΦΟΙ
1.      ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ 41
2.      ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 23
3.      ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΡΙΖΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ 36
4.      ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 39
5.      ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 30
6.      ΚΑΡΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 62
7.      ΚΕΡΑΝΗ ΗΛΙΑΝΑ 69
8.      ΛΥΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 50
9.      ΜΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 82
10.  ΜΟΡΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 39
11.  ΜΠΕΛΕΤΗΣ ΖΗΣΗΣ 19
12.  ΝΤΕΡΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 51
13.  ΠΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 46
14.  ΡΑΠΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 13
15.  ΡΟΥΣΙΤΙ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 18
16.  ΣΑΡΚΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 87
17.  ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 35
18.  ΤΣΑΜΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 148
19.  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 28
20.  ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 53
21.  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) 42

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Σ.Μ. εκλέγονται:

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»: ΒΕΝΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΓΙΟΒΑΝΝΗ-ΜΠΕΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΦΙΛΙΤΣΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΙΑΤΡΟΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ»: ΤΣΑΜΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΣΑΡΚΟΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΜΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΚΕΡΑΝΗ ΗΛΙΑΝΑ, ΚΑΡΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ (Π.Ι.Σ.)

Σύνολο ψηφοδελτίων: 443

Έγκυρα: 420

Άκυρα – Λευκά: 23

Συνδυασμός «ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» 191 ΨΗΦΟΙ 43,11% (ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ 3 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΨΗΦΟΙ
1.      ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 64
2.      ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 93
3.      ΜΠΕΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 43
4.      ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 68
5.      ΡΗΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 61
6.      ΣΠΥΡΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 48

 

Συνδυασμός «ΙΑΤΡΟΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ» 229 ΨΗΦΟΙ 51,69% (ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ 3 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΨΗΦΟΙ
1.      ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 26
2.      ΔΕΜΙΣΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 45
3.      ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 36
4.      ΛΥΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 70
5.      ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 67
6.      ΠΑΝΤΣΑΣ ΠΑΡΙΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ 43
7.      ΠΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 51
8.      ΡΑΠΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 16
9.      ΣΑΡΚΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 122
10.  ΤΣΑΜΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 150
11.  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 33

 

Εκπρόσωποι στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο εκλέγονται:

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΙΑΤΡΟΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ»: ΤΣΑΜΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΣΑΡΚΟΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΛΥΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»: ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σύνολο ψηφοδελτίων: 443

Έγκυρα: 418

Άκυρα – Λευκά: 25

Συνδυασμός «ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» 180 ΨΗΦΟΙ 40,63% (3 ΕΔΡΕΣ)

Πρόεδρος Αντιπρόεδρος
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΑΒΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 
Τακτικά Μέλη

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΨΗΦΟΙ
  1. ΓΙΑΜΠΑΤΖΑΚΗ ΡΙΤΑ
 46
2.      ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 102
3.      ΛΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 53
 
Αναπληρωματικά  Μέλη

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΨΗΦΟΙ
  1. ΣΩΛΗΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 53

 

Συνδυασμός «ΙΑΤΡΟΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ» 238 ΨΗΦΟΙ 53,72 % (3 ΕΔΡΕΣ)

Πρόεδρος Αντιπρόεδρος
ΠΑΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 

Τακτικά Μέλη

 

  
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΨΗΦΟΙ
1.      ΒΑΡΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 118
2.      ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗ ΠΑΝΤΕΛΕΙΑ 70
3.      ΓΚΕΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 60
4.      ΠΑΝΑΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 132
5.      ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ 55
6.      ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 52

 

  
Αναπληρωματικά  Μέλη

 

  
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΨΗΦΟΙ
1.      ΣΑΜΑΚΟΒΛΗΣ ΘΩΜΑΣ 33
2.      ΣΑΡΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 29
3.      ΤΟΛΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 37
4.      ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 68
5.      ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ 37
6.      ΧΡΙΣΤΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 53
 

 

Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ι.Σ.Μ. εκλέγονται:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΙΑΤΡΟΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ»)

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΚΟΛΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΙΑΤΡΟΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ»)

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΙΑΤΡΟΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ» – ΠΑΝΑΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΒΑΡΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗ ΠΑΝΤΕΛΕΙΑ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» – ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΛΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΙΑΤΡΟΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ» – ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ, ΤΟΛΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΣΑΜΑΚΟΒΛΗΣ ΘΩΜΑΣ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» – ΣΩΛΗΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Σύνολο ψηφοδελτίων: 443

Έγκυρα: 407

Άκυρα – Λευκά: 36

Συνδυασμός «ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» 199 ΨΗΦΟΙ 44,92% (1 ΕΔΡΑ)

Τακτικά Μέλη

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΨΗΦΟΙ
  1. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
 92
2.      ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ 97

 

Αναπληρωματικά Μέλη

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΨΗΦΟΙ
1.      ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) 60
2.      ΜΠΟΥΓΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 58
3.      ΧΑΛΚΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 85

 

Συνδυασμός «ΙΑΤΡΟΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ» 208 ΨΗΦΟΙ 46,95% (2 ΕΔΡΕΣ)

 

Τακτικά Μέλη

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΨΗΦΟΙ
1.      ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 67
2.      ΠΑΠΑΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 80
3.      ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 110
Αναπληρωματικά  Μέλη

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΨΗΦΟΙ
1.      ΚΟΚΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 45
2.      ΜΠΑΧΛΑΒΑ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 64
3.      ΡΙΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 51

 

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή του Ι.Σ.Μ. εκλέγονται:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΙΑΤΡΟΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ» – ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΠΑΠΑΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» – ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΙΑΤΡΟΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ» – ΜΠΑΧΛΑΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΡΙΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» – ΧΑΛΚΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ενστάσεις επί της διαδικασίας κατατίθενται από την Τετάρτη 19/10/2022 έως και την Τετάρτη 26/10/2022.

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