Ιαπωνία: Υγιέστατο το πιο μικρό μωρό παγκοσμίως

Ένα αγόρι γεννήθηκε τον Οκτώβριο στην Ιαπωνία με καισαρική τομή και ζύγισε μόνο 258 γραμμάρια, δηλαδή όσο περίπου ζυγίζει ένα μήλο. Η μητέρα, λόγω υπέρτασης, γέννησε το παιδί έπειτα από μόλις 24 εβδομάδες κύησης.

Σύμφωνα με τη Dailymail, το βρέφος αύξησε το βάρος του 13 φορές κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του στην εντατική και πλέον είναι υγιέστατο. Έπειτα από επτά μήνες στο νοσοκομείο, το μωρό είναι έτοιμο να πάρει εξιτήριο.

«Όταν γεννήθηκε ήταν τόσο μικρός και έδειχνε πως μπορεί να σπάσει απλά με μόνο ένα άγγιγμα. Ανησυχούσα απίστευτα. Σήμερα πίνει γάλα. Μπορούμε να τον κάνουμε και μπάνιο. Είμαι χαρούμενη που τον βλέπω να μεγαλώνει», ανέφερε συγκινημένη η μητέρα του.

Meet the world's smallest baby! Little Ryusuke Sekiya weighed as much as an apple when he was born in October. After bulking up to three kilos, he is now ready for the outside worldhttps://t.co/mhjpF6evKs

