Ιαπωνία: Το θαύμα της διάσωσης 379 ανθρώπων που βγήκαν ζωντανοί από το φλεγόμενο αεροπλάνο – Δείτε βίντεο

Στιγμές αγωνίας έζησαν οι 367 επιβάτες και τα 12 μέλη του πληρώματος του αεροσκάφους της Japan Airlines αμέσως μετά τη σύκγκρουσή του, κατά την προσγείωση, με το αεροπλάνο της ακτοφυλακής και τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε.

Ακολούθησαν δευτερόλεπτα πανικού, με τους επιβάτες – μεταξύ τους βρίσκονταν και 8 παιδιά – να προσπαθουν να εκκενώσουν το φλεγόμενο αεροσκάφος, πριν αυτό καταστραφεί ολοσχερώς. Τελικά, σύμφωνα με την ιαπωνική κυβέρνηση και τη Japan Airlines, και τα 379 άτομα κατάφεραν να απομακρυνθούν εγκαίρως.

Τα ακόλουθα βίντεο δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο διασώθηκαν οι επιβάτες και το πλήρωμα μέσω ειδικής φουσκωτής τσουλήθρας

BREAKING: Plane on fire at Tokyo International Airport

Video captures passengers escaping a burning Japan Airlines plane on the runway of Tokyo’s Haneda Airport after it landed and burst into flames.

It’s reported to have collided with a Japan Coast Guard plane on the tarmac ⤵️ pic.twitter.com/6iVBjyRckB

January 2, 2024