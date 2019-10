Ιαπωνία: Μοβ ο ουρανός, καθώς πλησιάζει ο τυφώνας Hagibis

Ο ουρανός πάνω από την Ιαπωνία έγινε μοβ, καθώς ο ισχυρός τυφώνας Hagibis προσεγγίζει τη χώρα, με τις αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή. Μάλιστα πολλοί κάτοικοι δημοσίευσαν στο Twitter εικόνες στις οποίες ο ουρανός έχει γίνει μοβ αλλά και ροζ.

​Είναι ενδεικτικό ότι μετεωρολόγοι έχουν συγκρίνει τον τυφώνα Hagibis με τον ισχυρό τυφώνα Ida, ο οποίος είχε αφήσει πίσω του 1.269 νεκρούς στην Ιαπωνία το 1958.

A purple sky was caused in Japan ahead of the #Typhoon by the reflection of light from suspended water droplets in the clouds like a prism. #TyphoonHagibisJapan#Hagibis #TyphoonHagibis pic.twitter.com/C1OqVvEMrQ

— Phillipson Institute (@phillipsoninst) October 12, 2019