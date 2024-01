Ιαπωνία: Η στιγμή που το αεροπλάνο κόβεται στα δύο από τη φωτιά – Πώς κατάφεραν και διασώθηκαν οι επιβάτες

Στιγμές τρόμου έζησαν οι 379 επιβάτες του αεροπλάνου της Japan Airlines που τυλίχτηκε στις φλόγες στο αεροδρόμιο του Τόκιο, Χανέντα, όταν συγκρούστηκε με αεροσκάφος της ακτοφυλακής, στο οποίο πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Σοκαριστικές εικόνες από το αεροπλάνο που κόβεται στα δύο

Πλάνα που μεταδόθηκαν ζωντανά από τον ΝHK δείχνουν το αεροσκάφος της Japan Airlines (JAL), ένα Airbus A350, να τυλίγεται στις φλόγες καθώς γλιστράει στο διάδρομο περίπου στις 18:00 τοπική ώρα.

Λίγο μετά καίγεται ολοσχερώς παρά τις προσπάθειες των διασωστών να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά και κυριολεκτικά κόβεται στα δύο.

"The tail-end has… just crashed on to the floor."

An aircraft has caught fire on a runway at Tokyo's Haneda airport.https://t.co/ayTzbtRvAM

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/7uYMRG93En

— Sky News (@SkyNews) January 2, 2024