Ιαπωνία: 13 νεκροί και πάνω από 80 τραυματίες σε σφοδρές χιονοπτώσεις

Το θάνατο 13 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσοτέρων από 80 προκάλεσαν οι πρόσφατες σφοδρές χιονοπτώσεις στις βόρειες περιοχές της Ιαπωνίας, αλλά και σε άλλες περιοχές, ενώ περισσότερα από 10.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Οι χιονοθύελλες και τα κύματα με μεγάλο ύψος στις βόρειες περιοχές της χώρας, αλλά και κατά μήκος της ακτής της θάλασσας της Ιαπωνίας, είναι ενδεχόμενο να προκαλέσουν χιονοπτώσεις ύψους 60 εκατοστών, όπως προειδοποίησε τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας.

Αργά μετά το απόγευμα του Σαββάτου, περισσότεροι από 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά και περισσότεροι από 50 τραυματίστηκαν ελαφρά, σύμφωνα με την Υπηρεσία Διαχείρισης Πυρκαγιών και Καταστροφών.

Προβλήματα προκλήθηκαν στα δρομολόγια των τρένων, αλλά και στις πτήσεις των αεροσκαφών στα βόρεια της Ιαπωνίας, ενώ σε μερικές περιοχές της κεντρικής και δυτικής χώρας προκλήθηκαν προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων, όπως μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση NHK.

Δείτε εικόνες και βίντεο:

🇯🇵In Japan due to heavy snowfall more than 18 thousand people were left without electricity and heat The height of snow cover by noon in some areas of Yamagata prefecture – 229 cm, in Aomori – 193 cm, Niigata – 170 cm, Hokkaido – 154 cm, Fukushima – 148 cm. pic.twitter.com/IX3UciKgF4 — Yves (@YvesUitGent) December 20, 2022

Telephone booth surrounded by snow in Hokkaido, Japan, 2021 (photo by Tak, IG @tak_tatata) pic.twitter.com/xNE73xCvAu — Scott Kerr (@scott_kerr) December 10, 2022

East Asia Cold Spell:

More remarkable cold in the Koreas with up to -21.8C in South Korea.

In Taiwan up to -9.2C in the mountains and +3.9C in the lowlands (Miaouli county).

in Japan snow fell in unusual places like in Cape Muroto and Cape Shionomisaki. pic.twitter.com/icmARltsY8 — Extreme Temperatures Around The World (@extremetemps) December 24, 2022

Japan is Freezing! Scary Snow Storm in Hokkaido and Niigata Prefecture pic.twitter.com/TGr6SUrB4o — DewastacjaTicTok (@krus_vs_insta) December 21, 2022

Reports of at least three fatalities as heavy snow in NW Japan stranded hundreds of vehicles on roads, disrupted trains and left thousands of homes without electricity. Some areas have seen three times the seasonal average. pic.twitter.com/Xn5Bpx85Y7 — BBC Weather (@bbcweather) December 21, 2022

A massive dumping of snow has left some Japanese drivers stranded for a full day — and in need of help. The winter storm walloped coastal areas of eastern and northern Japan knocking out power and snarling traffic for kilometers. https://t.co/Z3KEyJkPag pic.twitter.com/GDITBD8VCk — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) December 20, 2022

Πηγή: Πρώτο Θέμα