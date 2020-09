Η ζωή μιας πολύ δυνατής γυναίκας που άλλαξε την πορεία του κόσμου

Της Μαρίας Αλμπανίδου, νομικού MSc, ποιήτριας

Αγγλο-ουγγρο-κινεζική ταινία, σε παραγωγή και της Amazon Prime Video, η νέα ταινία της Μαρζάν Σατραπί (Persepolis, Κοτόπουλο με Δαμάσκηνα), σκιαγραφεί το πορτρέτο της βραβευμένης με Νόμπελ Πολωνής φυσικού και χημικού Μαρί Κιουρί. Στην ταινία με τίτλο «Μαρία Κιουρί: Η γυναίκα που άλλαξε τον κόσμο» (Radioactive), πρωταγωνιστεί η Ρόζαμουντ Πάικ, ενώ το σενάριο έχει γράψει ο Τζακ Θορν (Wonder), βασισμένο στο graphic novel «Radioactive: Marie & Pierre Curie: A Tale of Love and Fallout» της Λόρεν Ρέντνις.

Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο και ήταν να κυκλοφορήσει σε ευρύτερο κύκλωμα διανομής με βρετανική ημερομηνία εξόδου τις 20 Μαρτίου, αλλά αναβλήθηκε λόγω Covid-19.

H ταινία αφηγείται την προσωπική και επαγγελματική σχέση της Μαρί και του Πιέρ Κιουρί και το πώς οι ανακαλύψεις τους στη διάρκεια του 20ού αιώνα διαμόρφωσαν τη μεταξύ τους σχέση και άλλαξαν για πάντα τον κόσμο. «Η ταινία δεν είναι μόνο μια βιογραφία μίας ξεχωριστής γυναίκας. Αφηγείται την ιστορία της ραδιενέργειας από την ανακάλυψή της μέχρι σήμερα, την ανθρωπιστική προσέγγιση του ζεύγους Κιουρί απέναντι στην ανακάλυψή τους, τον κυνισμό για μέρος της χρήσης της και τον αντίκτυπο που αυτή έχει μέχρι σήμερα στον κόσμο», έχει δηλώσει η Σατραπί.

«Δεδομένου ότι η επιστήμη εξαρτάται από τη λογική, οι άντρες υποστήριζαν ότι οι γυναίκες ήταν υπερβολικά συναισθηματικές για να μελετήσουν την επιστήμη, αλλά μέσω της δραστήριας ζωής της, η Κιουρί έγινε το ζωντανό παράδειγμα ότι αυτό ήταν εφικτό και είναι πολύ σημαντικό. Υποστηρίζω τον φεμινισμό που προτείνει δράσεις και πράξεις και όχι λόγια. Δεν είναι καλό να έχουμε συνθήματα εάν δεν υπάρχει δράση πίσω από αυτά. Προτιμώ τις γυναίκες που κάνουν πράγματα – μόνο με τις πράξεις μας θα γίνουμε ίσες με τους άνδρες. Η Κιουρί όχι μόνο ήταν ίση με τους άντρες, αλλά πολλές φορές ήταν και καλύτερη από αυτούς στον τομέα της», τόνισε η Ιρανο-γαλλίδα σκηνοθέτις σε συνέντευξή της στον γαλλικό Τύπο.

Η ταινία ξεκινά στο Παρίσι του 1893: Οι παθιασμένες σχέσεις της Μαρίας Σκλοντόφσκα, μετέπειτα Μαρί Κιουρί, οι επιστημονικές καινοτομίες της και οι συνέπειές τους για τον κόσμο ολόκληρο. Η γνωριμία της με τον επίσης επιστήμονα Πιερ Κιουρί, ο γάμος τους και η ανακάλυψη του ραδίου που άλλαξε την επιστήμη για πάντα.

Πράγματι στην ταινία, όπως αναφέρει και η Σατραπί, γίνεται λόγος και για την ιστορία της ραδιενέργειας και πώς αυτή κατά καιρούς χρησιμοποιήθηκε, όπως όταν ο Αμερικανός σμήναρχος Πολ Τίμπετς, κυβερνήτης ενός αεροσκάφους Β-29 της Αεροπορίας Στρατού των Αμερικανών, στο οποίο είχε δώσει το όνομα της μητέρας του «Ενόλα Γκέυ» έριξε τη βόμβα στη Χιροσίμα στις 6 Αυγούστου 1945 ή το πυρηνικό δυστύχημα του Τσέρνομπιλ που έλαβε χώρα στις 26 Απριλίου του 1986 στον αντιδραστήρα αρ. 4 του Πυρηνικού Σταθμού Ενέργειας του Τσέρνομπιλ της Σοβιετικής Ένωσης, ο οποίος βρίσκεται σήμερα σε εδάφη της Ουκρανίας.

Μέχρι σήμερα, η Μαρί Κιουρί παραμένει το μοναδικό πρόσωπο που βραβεύθηκε με Νόμπελ σε δύο διαφορετικές κατηγορίες, ένα στη Φυσική και ένα στη Χημεία.

Δείτε την ταινία στον υπέροχο θερινό κινηματογράφο μας, την «Εξωραϊστική». Πραγματικά είναι εξαιρετική. Περιγράφει τη ζωή μιας πολύ δυνατής και παθιασμένης με τα πάντα κυριολεκτικά γυναίκας που άλλαξε την πορεία του κόσμου. Μιας γυναίκας που αγάπησε, πόνεσε και πάλεψε. Και όπως λέει και η ίδια στο τέλος:

«Όσα μας κάνουν δυνατούς, τελικά μας κάνουν αδύναμους».