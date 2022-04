Η Ζέττα Μακρή στο DELPHI FORUM για τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην εκπαίδευση

Η Υφυπουργός Παιδείας κ. Ζέττα Μ. Μακρή συμμετείχε στο Φόρουμ των Δελφών με τοποθέτησή της σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην εκπαίδευση και το άλμα του ψηφιακού γραμματισμού στην εκπαιδευτική και σχολική κοινότητα.

Στο πάνελ με θέμα “Overcoming distance through digital technology: the new spaces of life and education”, η Υφυπουργός Παιδείας και οι συνομιλητές της συζήτησαν για το πώς η ψηφιακή τεχνολογία κάλυψε τις αποστάσεις και τα κενά, που υπήρχαν και αυξήθηκαν, μέσα την πανδημία, σε πολλούς τομείς αλλά και για το πώς η συμβολή των νέων τεχνολογιών και των ψηφιακών μέσων οδήγησε στη δημιουργία πολλαπλών δυνατοτήτων και νέων πρακτικών στην εκπαίδευση και σε κάθε πτυχή ανθρώπινης δραστηριότητας.

Η κ. Μακρή αναφέρθηκε στον σπουδαίο ρόλο που διαδραματίζει, κάθε χρόνο, το ετήσιο συνέδριο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, μέσω της παρουσίας και του εποικοδομητικού διαλόγου κορυφαίων ομιλητών, με στόχο τη χάραξη καλών πρακτικών και υπεύθυνων πολιτικών για ένα βιώσιμο μέλλον.

Η Υφυπουργός Παιδείας παρουσίασε αναλυτικά το πώς η επιβεβλημένη αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων τυπικής εκπαίδευσης, ήταν η αρχή ενός πολύπλευρου και απαιτητικού εγχειρήματος, που έδωσε ώθηση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και οδήγησε στον ψηφιακό μετασχηματισμό του.

«Ας δούμε μαζί τη νέα πρακτική, στην οποία μας εισήγαγε η εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το 96,35% των προπτυχιακών μαθημάτων παραδόθηκε μέσω σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, που σε ορισμένα ΑΕΙ άγγιξε μέχρι και το 99,7%. Το υπόλοιπο 3,65% αφορούσε σε μαθήματα αμιγώς εργαστηριακού ή κλινικού χαρακτήρα.

Ενώ για πρώτη φορά στη χώρα μας, όταν όλες οι σχολικές μονάδες έκλεισαν εξ αιτίας της πανδημίας το Νοέμβριο του 2020, πραγματοποίησε καθημερινά τηλεκπαίδευση το σύνολο της σχολικής κοινότητας που αγγίζει τα 1,6 εκατομμύρια μέλη.

Το σύνολο των εκπαιδευτικών έχει εγγραφεί στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και υλοποιούνταν καθημερινά πάνω από 39.000 ταυτόχρονες συνεδρίες στα Γυμνάσια και τα Λύκεια και πάνω από 54.000 ταυτόχρονες συνεδρίες στα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά.

Αξιοποιήσαμε κάθε ευκαιρία και δημιουργήσαμε τις συνθήκες, ώστε όλα τα παιδιά να έχουν πρόσβαση στην ψηφιακή γνώση.

Το Υπουργείο Παιδείας υλοποιεί προγράμματα και προχωρά σε τακτικές επιμορφώσεις εκπαιδευτικών ως προς τις δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού, ώστε να επιτευχθεί η ενσωμάτωση της τεχνολογίας στη διδακτική πρακτική, η αναβάθμιση της μετάδοσης γνώσης και της αφομοίωσής της, μέσω των ψηφιακών εφαρμογών, και η αξιοποίηση των αμέτρητων δυνατοτήτων των ψηφιακών εργαλείων από τους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων προς όφελος των μαθητών όλων των βαθμίδων.

Οι κυριότερες «ψηφιακές δράσεις» των τελευταίων 2,5 ετών περιλαμβάνουν, επιγραμματικά, τη δωρεάν χρήση διεθνούς πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων για το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας με 1,6 εκατ. μέλη, τη μηδενική χρέωση δεδομένων για πρόσβαση στις εκπαιδευτικές πλατφόρμες του Υπ. Παιδείας για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, πρόγραμμα «ταχύρρυθμης επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση» με συμμετοχή σχεδόν 83.000 εκπαιδευτικών, νέο Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης Επιμορφωτικών Δράσεων του Ι.Ε.Π., την παροχή περισσότερων από 90.000 tablet και laptop σε σχολεία, τη συνέχιση αναβάθμισης ηλεκτρονικού εξοπλισμού σχολικών μονάδων, την παροχή εξοπλισμού και ψηφιακών εργαλείων για σχολεία Ειδικής Αγωγής και σχολεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, τη μαζική αναβάθμιση των συνδέσεων των σχολείων σε VDSL και δίκτυα οπτικών ινών.

Προχωρήσαμε, στην ψηφιοποίηση διαδικασιών όπως οι e-εγγραφές, η αποστολή αποτελεσμάτων των Πανελλαδικών εξετάσεων μέσω sms, η ηλεκτρονική ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών και η πλατφόρμα edupass.gov.gr, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ένα εργαλείο για την τήρηση των μέτρων και τον έλεγχο διασποράς του κορωνοϊού στα σχολεία.

Επίσης, υλοποιούμε έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ύψους 453 εκ. ευρώ για την εγκατάσταση διαδραστικών πινάκων στις τάξεις, εργαστήρια ρομποτικής, δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού κ.ά. ενώ θεσμοθετήθηκε η χορήγηση voucher 200 ευρώ για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού, σε πάνω από 160.000 μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, ως επέκταση του προγράμματος «Ψηφιακή Μέριμνα», συνολικού ύψους 140 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω του οποίου έχουν ήδη δοθεί αντίστοιχα voucher σε πάνω από 500.000 παιδιά και νέους ηλικίας 4-24 ετών.

Η νέα πραγματικότητα στην ελληνική εκπαίδευση έχει ισχυρό ψηφιακό αποτύπωμα!»