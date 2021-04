Η Ζέττα Μακρή με τον Ηρακλή Μοσκώφ για την συμπεριληπτική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση

Από το γραφείο της κ. Ζέττας Μακρή εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Η Υφυπουργός Παιδείας, κ. Ζέττα Μ. Μακρή πραγματοποίησε συνάντηση με τον Δρ. Ηρακλή Μοσκώφ, Εθνικό Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων και τον πρόεδρο της οργάνωσης New Wrinkle, Στέφανο Νόλλα, τη Δευτέρα 26 Απριλίου.

Στον απόηχο της συνάντησης για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος Human Rights for Beginners, το οποίο είχε υλοποιήσει με εξαιρετική επιτυχία η New Wrinkle το 2020, συζητήθηκε η προοπτική ενός νέου καινοτόμου προγράμματος, που αφορά στην Συμπεριληπτική Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και στα Ειδικά και Επαγγελματικά Λύκεια. Το πρόγραμμα της Συμπεριληπτικής Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης αποτελεί ένα εξειδικευμένο σκέλος της ευρύτερης θεματικής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο σχολικό περιβάλλον.

Δεδομένου ότι από τον Σεπτέμβριο επεκτείνεται σε όλα τα σχολεία το πρόγραμμα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, προκύπτει η ανάγκη μεγαλύτερης εξειδίκευσης στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα κληθούν να διδάξουν το αντικείμενο. Σημειώνεται δε ότι το άρθρο 5 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης (όπως κυρώθηκε με τον Ν.3727/2008) περιλαμβάνει την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σχετικά με τη γενετήσια εκμετάλλευση και κακοποίηση.

Ο κ. Μοσκώφ με τον κ. Νόλλα παρουσίασαν στην Υφυπουργό Παιδείας το πρόγραμμα, που αποβλέπει στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών με εξειδικευμένο και σύγχρονο τρόπο πάνω στα αντικείμενα του σεβασμού της διαφορετικότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ενημέρωσης σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, της έμφυλης βίας και τι περιλαμβάνει, της αναγνώρισης και αντιμετώπισης κινδύνων, της πρόληψης σεξουαλικής εκμετάλλευσης και σύγχρονης δουλείας και τέλος, το διαδίκτυο.

Μετά την συνάντηση η Υφυπουργός Παιδείας κ. Ζέττα Μακρή δήλωσε:

«Είναι σημαντικό να προσπαθούμε να εξελισσόμαστε σε όλους τους τομείς, καθώς και να εργαζόμαστε για να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο την κοινωνία μας.

Δεν μπορώ να φανταστώ καταλληλότερη στιγμή, για να εισάγουμε ένα νέο, καινοτόμο πρόγραμμα για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Συμπεριληπτική Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση. Όπως σε όλα τα θέματα, πρέπει να βοηθήσουμε στην διαμόρφωση ενσυνείδητων και υπεύθυνων πολιτών.

Είναι μεγάλη μας χαρά να γινόμαστε αποδέκτες τέτοιων προτάσεων και προγραμμάτων, που αποβλέπουν στην συνεργασία του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα και έχουν τόσο υψηλή ποιότητα, κριτήρια και στόχους. Αυτές οι ενέργειες, μπορούν να συμβάλλουν θετικότατα στην διαπαιδαγώγηση των αυριανών πολιτών, με γνώμονα τις διαχρονικές αρχές της ελευθερίας της έκφρασης, του αλληλοσεβασμού, της ισότητας, της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης».

Ο Εθνικός Εισηγητής για την Καταπολέμηση Εμπορίας Ανθρώπων, κ. Ηρακλής Μοσκώφ δήλωσε:

«Πεποίθηση μας είναι ότι αρκετές από τις παθογένειες, που απειλούν τις αξίες της δημοκρατίας και της προσωπικής ελευθερίας και, ιδιαίτερα, αυτές που πλήττουν την ισότητα των φύλων και υποθάλπουν την έμφυλη βία και την ρητορική του μίσους, θα μπορούσαν να αμβλυνθούν μέσα από καινοτόμες παρεμβάσεις στο σχολικό περιβάλλον.

Είμαστε εδώ μαζί με το Υπουργείο, τους Διεθνείς μας εταίρους και την κοινωνία των πολιτών, για να συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις στην προσπάθεια των εκπαιδευτικών να μεταφέρουν δεξιότητες στους αυριανούς πολίτες που θα είναι καθοριστικές για την ατομική τους προστασία από την βία, τις διακρίσεις και την εκμετάλλευση. Παράλληλα, ο βιωματικός χαρακτήρας των προγραμμάτων Human Rights for Beginners θα συμβάλλει ώστε οι δεξιότητες αυτές να στηρίζονται στην εμπειρία και την ενσυναίσθηση, εμπεδώνοντας έτσι τις αξίες του δημοκρατικού πολιτισμού, που είναι απαραίτητες για μια κοινωνία συνοχής και αλληλεγγύης, χωρίς τοξικά στερεότυπα και προκαταλήψεις».

Ο πρόεδρος της New Wrinkle, κ. Στέφανος Νόλλας δήλωσε:

«Είμαστε πολύ περήφανοι, που μας δίνεται η ευκαιρία να συνεισφέρουμε σε μια τόσο αξιόλογη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας και του Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων. Μετά από μια σειρά επιτυχημένων προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών που έχουμε υλοποιήσει στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτή την τεχνογνωσία για να φέρουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα σε ένα θέμα τόσο επίκαιρο και σημαντικό».