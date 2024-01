Η Τζίπσι Ρόουζ Μπλάνσαρντ μιλά για τη διαταραγμένη μητέρα της που σκότωσε το 2015: «Νόμιζα ότι ο φόνος ήταν η μόνη λύση»

Στην πρώτη συνέντευξη που παραχώρησε μετά την αποφυλάκισή της, η Τζίπσι Ρόουζ Μπλάνσαρντ εξήγησε τι την ώθησε πριν από εννέα χρόνια να δώσει εντολή στον τότε αγαπημένο της, Νίκολας Γκόντζον, να σκοτώσει τη μητέρα της, η οποία πιστεύεται ότι έπασχε από σύνδρομο Μινχάουζεν δι’ αντιπροσώπου.

Προτού δολοφονηθεί το 2015, η Ντι Ντι Μπλάνσαρντ ανάγκαζε για χρόνια την κόρη της να χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο, να λαμβάνει φάρμακα που δεν χρειαζόταν και να υποβάλλεται σε περιττές χειρουργικές επεμβάσεις, προκειμένου να αποσπά χρήματα από ανθρώπους που ήθελαν να βοηθήσουν τη «γενναία μάνα με το άρρωστο παιδί».

Η Τζίπσι Ρόουζ Μπλάνσαρντ βγήκε από τη φυλακή πριν από λίγες μέρες μετά από οχτώ χρόνια κάθειρξης για τον ρόλο που διαδραμάτισε στη δολοφονία της διαταραγμένης γυναίκας, η οποία την κακοποιούσε ψυχολογικά και σωματικά καθ’ όλη τη διάρκεια της παιδικής της ηλικίας.

After serving nearly nine behind bars for plotting the murder of her mother, Gypsy Rose Blanchard is speaking out. As her story continues to captivate the nation, @DebRobertsABC reports on Blanchard’s newfound freedom and fame. https://t.co/hjR9DfUgtF pic.twitter.com/0ppgCeEcTZ — World News Tonight (@ABCWorldNews) January 6, 2024

Η 32χρονη σήμερα γυναίκα μίλησε στο αμερικανικό δίκτυο ABC για την καινούργια της ζωή μετά τη φυλακή, για τα σκοτεινά χρόνια της ζωής της με τη μητέρα της, αλλά και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αποφάσισε να σκοτώσει τη γυναίκα που την έφερε στη ζωή. Στη συγκεκριμένη συνέντευξη η Τζίπσι Ρόουζ ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι την εποχή που σχεδίαζε τον φόνο της Ντι Ντι με τον Γκόντζον, η ίδια ήταν εθισμένη σε ισχυρά παυσίπονα που επηρέαζαν την κρίση της και της δημιουργούσαν σκοτεινές σκέψεις.

«Δεν πιστεύω ότι η μητέρα μου ήταν τέρας. Είχε τους δικούς της δαίμονες με τους οποίους έδινε μάχη. Δεν ήθελα να πεθάνει, ήθελα απλώς να αποδράσω από αυτήν την κατάσταση που ζούσα και νόμιζα ότι ήταν η μόνη λύση. Μοιράζομαι την ιστορία μου θέλοντας να επηρεάσω όσους βρίσκονται σε αυτήν την κατάσταση, ώστε να μην επιλέξουν τον δρόμο που ακολούθησα εγώ», εξήγησε.

«Δεν ρίχνω την ευθύνη στα ναρκωτικά, ούτε σε οτιδήποτε άλλο. Δεν μου αρέσουν οι δικαιολογίες. Πλέον είμαι καθαρή, δεν έχω κάνει χρήση εδώ και 4 χρόνια ούτε αισθάνομαι την ανάγκη να το κάνω».

.@ABC NEWS EXCLUSIVE: Gypsy Rose Blanchard is speaking out about her freedom since being released from prison last month after serving time for the murder of her mother, Clauddinnea "Dee Dee" Blanchard, in 2015. Watch the exclusive interview: https://t.co/tfyzLE3Nuu pic.twitter.com/JXjgpzFrCE — ABC News (@ABC) January 5, 2024

Ερωτηθείσα πώς αισθάνεται για το γεγονός ότι πλέον είναι ελεύθερη ενώ ο πρώην αγαπημένος της καταδικάστηκε σε ισόβια για τον φόνο της μητέρας της, η 32χρονη απάντησε: «Είμαι σίγουρη ότι και οι δύο μετανιώνουμε για πολλά πράγματα. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι εξέτισα την ποινή μου και το ίδιο κάνει και αυτός για τον δικό του ρόλο. Εύχομαι να είναι καλά».

Εκτός από τη συνέντευξή της στο ABC, η Τζίπσι Ρόουζ μίλησε και στο E! News, αποκαλύπτοντας μάλιστα τη χειρότερη στιγμή που βιώσε με την κακοποιητική μητέρα της. Σύμφωνα με την ίδια, η σχέση τους επιδεινώθηκε δραματικά όταν επιχείρησε ανεπιτυχώς να το σκάσει από το σπίτι. «Ήταν μια πολύ σκοτεινή περίοδος γιατί με αλυσόδεσε στο κρεβάτι και παρέμεινα εκεί για δύο εβδομάδες. Έκείνη την περίοδο συνειδητοποίησα ότι δεν μπορούσα άλλο να ζω έτσι», είπε η 32χρονη, σημειώνοντας πάντως ότι μετανιώνει για τις πράξεις της και αν μπορούσε να γυρίσει τον χρόνο πίσω θα έκανε τα πράγματα διαφορετικά.

Το χρονικό του εγκλήματος

Από τότε που η Τζίπσι Ρόουζ ήταν παιδί, η Ντι Ντι Μπλάνσαρντ είχε καταφέρει να πείσει γιατρούς, φιλανθρωπικές οργανώσεις και ακόμα και την ίδια της την κόρη ότι πάσχει από σοβαρές ασθένειες που απειλούσαν τη ζωή της. Παρόλο που η κοπέλα ήξερε ότι μπορούσε να περπατήσει χωρίς αναπηρικό αμαξίδιο, φοβόταν – όπως η ίδια παραδέχτηκε στο δικαστήριο και σε συνεντεύξεις της – να αψηφήσει τις οδηγίες της μητέρας της, η οποία ήθελε να ελέγχει κάθε πτυχή της ζωής της.

Η κατάσταση στο σπίτι των Μπλάνσαρντ άρχισε να γίνεται αφόρητη για την Τζίπσι Ρόουζ όταν η μητέρα της ανακάλυψε ότι είχε γνωρίσει ένα αγόρι με το οποίο συνδεόταν ρομαντικά. Ο συγκεκριμένος νεαρός, ονόματι Νίκολας Γκόντζον, είχε γνωρίσει την Τζίπσι Ρόουζ online μέσω ενός χριστιανικού site το 2012 και οι δυο τους δημιούργησαν μια κρυφή ερωτική σχέση που κράτησε για τα επόμενα τρία χρόνια.

Το 2015, όταν η Τζίπσι Ρόουζ ήταν 23 ετών, ο Γκόντζον- που οι δικηγόροι του ισχυρίστηκαν αργότερα ότι έχει μειωμένες νοητικές ικανότητες – σκότωσε την καταπιεστική μητέρα με την ενθάρρυνηση και τη βοήθεια της ίδιας της αγαπημένης του.

Μετά τη σύλληψη του ζευγαριού, η Τζίπσι Ρόουζ Μπλάνσαρντ δήλωσε ένοχη για την κατηγορία του φόνου β’ βαθμού και το 2016 καταδικάστηκε σε 10ετή ποινή κάθειρξης, με δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους στα 8 έτη. Ο εραστής της, από την άλλη μεριά, καταδικάστηκε σε ισόβια, αφού το δικό του χέρι ήταν αυτό που έβαλε τέλος στη ζωή της Ντι Ντι Μπλάνσαρντ.

Who is Nicholas Godejohn? What to know about the man who killed Gypsy Rose Blanchard's mom https://t.co/5iWRJzkuw1 — NBC Chicago (@nbcchicago) December 29, 2023

H ιστορία της Τζίπσι Ρόουζ είχε προκαλέσει σάλο στις ΗΠΑ και έγινε παγκοσμίως γνωστή μέσα από τις συνεντεύξεις της ίδιας μέσα από τη φυλακή, αλλά και τηλεοπτικές σειρές και ντοκιμαντέρ που μετέφεραν στην οθόνη τη βασανισμένη ζωή της.

Από τη φυλακή, «σταρ» των social media

Μέσα σε λίγες μέρες από την αποφυλάκισή της, η 32χρονη σήμερα Τζίπσι Ρόουζ Μπλάνσαρντ έχει εξελιχθεί σε «σταρ» των social media, με τους followers της στο Twitter, το TikTok και άλλες πλατφόρμες να ξεπερνούν πλέον τους δέκα εκατομμύρια.

Όπως είναι φυσικό, το διάστημα πριν την αποφυλάκισή της υπήρξε έντονο ενδιαφέρον στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, δεδομένου ότι επρόκειτο σύντομα να εκδοθεί ένα βιβλίο που συνυπογράφει η ίδια με άλλους δύο συγγραφείς και να κάνει πρεμιέρα ένα ακόμη ντοκιμαντέρ με τις «εξομολογήσεις της στη φυλακή».

Η 32χρονη γυναίκα είχε ήδη προετοιμάσει το έδαφος με συνεντεύξεις από τη φυλακή και ξεκίνησε να ποστάρει στα social media αμέσως μετά την αποφυλάκισή της, με αποτέλεσμα να εκτοξευθεί η δημοφιλία της σε πλατφόρμες όπως το TikTok και το Twitter.

Στις πρώτες της αναρτήσεις η Τζίπσι Ρόουζ δημοσίευσε φωτογραφίες που καταγράφουν τη ζωή της μετά τη φυλακή, συμπεριλαμβανομένης μιας φωτογραφίας που ονόμασε «η πρώτη σέλφι της ελευθερίας».

Το post της στο TikTok με το οποίο ευχόταν στους followers της «Καλή Χρονιά» συγκέντρωσε 65 εκατομμύρια views και 11.8 εκατ. likes. Σε αυτήν την ανάρτηση, η 32χρονη, η οποία δεν διατηρεί πλέον καμία επαφή με τον παλιό της έρωτα και παντρεύτηκε έναν άλλον άνδρα ενώ βρισκόταν στη φυλακή, ενημερώνει τους φαν της ότι θα περάσει τις γιορτές με τον σύζυγό της, τον πατέρα της και τη μητριά της.

Στο Instagram, η 32χρονη έχει ποστάρει τρυφερές φωτογραφίες με τον σύζυγό της και τις ευτυχισμένες στιγμές που περνούν μαζί μετά την αποφυλάκισή της.

Πηγή: Πρώτο Θέμα