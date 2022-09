Η Τζενέτ Μακέρντι εξηγεί γιατί έγραψε βιβλίο με τίτλο «Χαίρομαι που πέθανε η μαμά μου»

Η πρώην σταρ του Nickelodeon, Τζενέτ Μακέρντι, μίλησε στην εκπομπή Red Table Talk του Facebook Watch για τα τραυματικά βιώματα που την οδήγησαν να δώσει στα απομνημονεύματά της τον τίτλο «Χαίρομαι που πέθανε η μαμά μου».

Η 30χρονη πρώην ηθοποιός μίλησε στις τρεις παρουσιάστριες της εκπομπής, την Τζέιντα Πίνκετ Σμιτ, τη Γουίλοου Σμιθ και την Αντριέν Μπανφιλντ Νόρις για τη ψυχολογική κακοποίηση που υπέστη στα χέρια της γυναίκας που την έφερε στον κόσμο και για την τοξικότητα που βίωσε εργαζόμενη στο Nickelodeon. Υπενθυμίζεται ότι η Μακέρντι είχε υποδυθεί το δηλοφιλή χαρακτήρα της «Σαμ Πάκετ» στο sitcom iCarly (2007-2012) και αργότερα στη σειρά spin-off series «Sam & Cat», μετά από την οποία αποχώρησε από το δίκτυο. Η έφηβη τότε κοπέλα είχε βραβευτεί πολλές φορές για την ερμηνεία της στα πετυχημένα σόου, προτού εγκαταλείψει την υποκριτική και στραφεί στη μουσική και σε άλλες δημιουργικές ενασχολήσεις, όπως η συγγραφή.

Η Μακέρντι διάβασε στην εκπομπή της συζύγου του Γουίλ Σμιθ μια επιστολή που της είχε στείλει η μητέρα της, αφού είχε δει φωτογραφίες της κόρης της στο TMZ. H γυναίκα αυτή έφυγε από τη ζωή το 2013 από καρκίνο, ενώ πριν από τον θάνατό της είχε αποξενωθεί πλήρως από τη νεαρή σελέμπριτι.

Jennette McCurdy reads email from abusive mother on Red Table Talk, where she asks her to send money for a new refrigerator at the end. pic.twitter.com/1zn0M7AILE

«Με έχεις απογοητεύσει απίστευτα» έγραψε η Ντέμπι Μακέρντι στην κόρη της σε εκείνο το φρικτό γράμμα, ενδεικτικό της άκρως προβληματικής σχέσης ανάμεσά τους. «Παλιά ήσουν το τέλειο αγγελούδι μου, αλλά τώρα δεν είσαι τίποτα παραπάνω από ένα ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΑΛΙΟΓΥΝΑΙΚΟ, ΜΙΑ ΤΣ@@λΑ… Χαραμίζεις τον εαυτό σου σε αποκρουστικό γομάρι για άνδρα. Είδα τις φωτογραφίες στον ιστότοπο TMZ. Σε είδα να τρίβεις το αηδιαστικό, τριχωτό του στομάχι… Εκτός από όλα τα άλλα κακά σου, είσαι ψεύτρα, διπρόσωπη και μοχθηρή», συνεχίζει η σοκαριστική επιστολή της γυναίκας.

Το παραπάνω απόσπασμα αναφέρεται σε φωτογραφίες που είχε δημοσιεύσε το σκανδαλοθηρικό site με την Μακέρντι συνοδευόμενη από έναν άνδρα.

«Δείχνεις επίσης πιο φουσκωμένη. Είναι προφανές ότι τρως από ενοχές. Σε σκέφτομαι με το “πράμα” του μέσα σου και μου έρχεται αηδία. Αηδία! Δεν σε ανάθρεψα για να καταντήσεις έτσι. Τι απέγινε το μικρό, καλό μου κοριτσάκι; Πού πήγε και ποιο είναι αυτό το τέρας που την αντικατέστησε; Είσαι ένα ασχήμο τέρας πια. Είπα στους αδελφούς σου για εσένα και όλοι συμφώνησαν να σε αποκηρύξουν, όπως εγώ. Δεν θέλουμε καμία σχέση μαζί σου» αναφέρει η Ντέμπι Μακέρντι στο γράμμα που στάζει από χολή.

Αυτό που προκαλεί πάντως το μεγαλύτερο σοκ είναι το υστερόγραφο της «μητέρας» που προσθέτει σε επιτακτικό τόνο: «Στείλε λεφτά για νέο ψυγείο. Το δικό μας χάλασε».

Today is THE day!🚨Check out our SEASON PREMIERE of RTT with @jennettemccurdy who joins the table to bravely reveal details about her tumultuous childhood. 🔗 in bio. pic.twitter.com/VvMNJyJbHI

— Red Table Talk (@RedTableTalk) September 7, 2022