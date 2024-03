Η τρίτη εκτόξευση του Starship ήταν και φαρμακερή – Χάθηκε ο πύραυλος, αλλά ο Elon Musk είναι ενθουσιασμένος

Ο πύραυλος Starship του Elon Musk της αμερικανικής εταιρείας SpaceX έκανε ένα τεράστιο άλμα προόδου στην τρίτη δοκιμαστική πτήση του σήμερα Πέμπτη (14.03.2024), ολοκληρώνοντας σχεδόν όλους τους στόχους του.

Ο σούπερ πύραυλος Starship εκτοξεύτηκε από τη βάση της εταιρείας στο Boca Chica, στο Τέξας, για να στείλει το ανώτερο τμήμα του γύρω από τον πλανήτη για να επανέλθει πάνω από τον Ινδικό Ωκεανό. Ωστόσο στην πορεία ο πύραυλος χάθηκε, χωρίς να καταφέρει να εκπληρώσει τον στόχο της ελεγχόμενης προσθαλάσσωσης.

Η ραδιοεπικοινωνία χάθηκε προς το τέλος, αλλά η εταιρεία δήλωσε ότι ήταν “απίστευτο να βλέπουμε πόσο μακριά φτάσαμε αυτή τη φορά”.

Το αφεντικό της SpaceX, ο Elon Musk, έμεινε πάντως ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα της πτήσης.

Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) εποπτεύει συνήθως τις έρευνες ατυχημάτων όταν διαστημόπλοια χάνονται κατά τη διάρκεια της πτήσης. Και παρόλο που η SpaceX γνώριζε ξεκινώντας την πτήση ότι το Starship και το Super Heavy πιθανότατα δεν θα επιβίωναν, οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει ακόμη να ξεκαθαρίσουν τι συνέβη.

Η SpaceX και η FAA είχαν μια αμφιλεγόμενη σχέση, καθώς η SpaceX έχει πει ότι οι έλεγχοι της υπηρεσίας διαρκούν περισσότερο από όσο θα ήθελε η εταιρεία, καθυστερώντας τις δοκιμές.

Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της SpaceX Έλον Μασκ αντέδρασε στην τελευταία εκτόξευση του Starship, λέγοντας ότι ο ισχυρότερος πύραυλος στον κόσμο θα “κάνει τη ζωή πολυπλανητική“.

Έκανε το σύντομο σχόλιο με μια συνοδευτική φωτογραφία του πυραύλου σε μια ανάρτηση στο X, την πλατφόρμα που ήταν παλαιότερα γνωστή ως Twitter, της οποίας είναι ιδιοκτήτης.

Η SpaceX θεωρεί το σύστημα Starship ζωτικής σημασίας για την ιδρυτική της αποστολή: να μεταφέρει για πρώτη φορά ανθρώπους στον Άρη.

Και είναι κρίσιμο ότι η NASA έχει επιλέξει το Starship ως το όχημα προσγείωσης που θα μεταφέρει τους αστροναύτες της στη σεληνιακή επιφάνεια στην αποστολή Artemis III, η οποία έχει προγραμματιστεί να απογειωθεί ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2026.

Watch the super hot plasma field grow as Starship re-enters the atmosphere! pic.twitter.com/to4UOF2Kpd

— Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2024